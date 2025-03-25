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Луковицы стали в два раза крупнее — всё благодаря этой хитрой подкормке

2:13
Садоводство

Не все знают, что даже совсем мелкий лук-севок способен дать отличный урожай. Главное — обеспечить ему грамотный старт и правильный уход. Специалисты поделились рабочей схемой, следуя которой вы сможете получить крупные, сочные луковицы без особых затрат времени и сил.

Лук на грядке
Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лук на грядке

Подготовка лука перед посадкой

Успех начинается ещё до высадки. Лук-севок сначала замачивают в солевом растворе (1 ст. л. соли на литр воды) на три часа. Затем его на полчаса погружают в тёплый тёмно-розовый раствор марганцовки. Это не только обеззараживает, но и активизирует рост корней.

После обработки лук промывают чистой водой и сразу сажают в подготовленную грядку.

Подкормка дрожжами — проверенный метод

Через две недели после посадки проводят первую подкормку дрожжевым раствором. Для этого 100 г свежих дрожжей разводят в 10-12 литрах воды и настаивают около часа.

Сначала землю под луком увлажняют чистой водой, затем поливают дрожжевым раствором. Спустя два часа снова поливают водой. На следующий день процедуру повторяют. Дрожжи насыщают почву азотом, что стимулирует активный рост луковиц.

Борьба с вредителями — строго по графику

Когда появится первый лист, наступает время для обработки нашатырным спиртом: 2 ст. л. на 10 л воды, расход — около 3 вёдер на 6 квадратных метров.

Через 14 дней смените раствор — на солевой (1 ст. л. соли на литр воды). Спустя ещё 10 дней используйте крепкий раствор марганцовки.

Финальный штрих — правильная сушка

После сбора лук обязательно сушат прямо на грядке под солнцем. Это улучшает его лёжкость и защищает от гниения при хранении.

Соблюдение этих простых шагов не требует особых навыков, но даёт по-настоящему впечатляющий результат. Лук вырастет крупным, плотным и отлично сохранится до самой весны.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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