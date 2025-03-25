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Добавьте всего каплю — и рассада вырастет крепче, чем у соседей

2:16
Садоводство

Что общего между аптечкой и грядкой? Как оказалось — больше, чем вы думаете. Обычный пузырёк йода может стать вашим главным союзником в выращивании крепкой и здоровой рассады. Опытные садоводы уже давно пользуются этим лайфхаком — и собирают урожай, мимо которого соседи не проходят молча.

Перец
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Перец

Йод: больше, чем антисептик

В мире растений йод — не просто обеззараживающее средство. Он:

  • ускоряет обмен веществ,

  • помогает усваивать азот,

  • укрепляет корни и стебли,

  • защищает от грибков и болезней.

Даже одна капля запускает в рассаде томатов и перцев ростовые процессы, делая её выносливой и жизнеспособной.

Как правильно использовать йод

Главное — не переборщить. Избыток йода опаснее его отсутствия. Поэтому действуем строго по инструкции:

  1. Первая подкормка — только после появления 2-3 настоящих листиков.
    Раствор: 1 капля йода на 1,5 л воды.
    Полив: по 30-50 мл под каждый кустик, строго под корень, не задевая листья.

  2. После пикировки:
    Снижаем концентрацию — 1 капля на 1 л воды.
    Дозу увеличиваем - по 2 ст. ложки под каждое растение.

Этого достаточно! Повторные подкормки не нужны — у растений может начаться "йодовый стресс".

Идеальные условия для рассады

Чтобы йод сработал максимально эффективно, не забывайте о трёх ключевых моментах:

  • Свет — 12-14 часов в день, при нехватке солнца включите фитолампы.

  • Температура — днём до +25°C, ночью +16…+18°C. Избегайте резких перепадов.

  • Полив — только по мере подсыхания верхнего слоя грунта (на 1 см). Переувлажнение + йод = риск ожога корней.

Результат

Вы получите рассаду, которая:

  • быстрее пускает корни,

  • лучше адаптируется при пересадке,

  • реже болеет,

  • и значительно обгоняет в росте своих "одногодок".

А вопрос: "Что вы добавляете в воду?" станет самым частым этим летом.

Уточнения

Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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