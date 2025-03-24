Духовка всё сделает за вас: рецепт ленивых голубцов без стресса

Ленивые голубцы — палочка-выручалочка, когда нет времени на традиционную возню с капустными листьями. Но даже такой простой рецепт можно сделать ещё удобнее и вкуснее. Секрет? Всю основную работу за вас сделает духовка.
мясной фарш — 1 кг
капуста — 350 г
рис — 100 г
репчатый лук — 200 г
сметана — 300 г
сливочное масло — 50 г
подсолнечное масло — 5 ст. л.
панировочные сухари — 5 ст. л.
куриные яйца — 2 шт.
соль и перец — по вкусу
Подготовим овощи
Капусту мелко нашинкуйте и бланшируйте (на пару минут опустите в кипяток). Лук мелко нарежьте и обжарьте до мягкости на сливочном масле.
Смешаем ингредиенты
Рис отварите до готовности. В глубокой миске соедините фарш, рис, обжаренный лук, яйца, соль и перец. Тщательно вымесите до однородной массы.
Формируем голубцы
Из фарша слепите котлетки, обваляйте их в сухарях. Обжарьте на раскалённой сковороде с растительным маслом до румяной корочки с обеих сторон.
Доводим до идеала в духовке
Сложите голубцы в жаропрочную форму или кастрюлю. Залейте смесью сметаны и воды — жидкость должна покрывать их на палец. Накройте крышкой или фольгой и отправьте в разогретую духовку на 40-50 минут.
После запекания голубцы получаются нежными, сочными и пропитанными ароматом. А главное — вы сэкономите силы и не проведёте у плиты весь вечер.
Голубцы́ - традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.
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