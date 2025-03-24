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Духовка всё сделает за вас: рецепт ленивых голубцов без стресса

1:49
Садоводство

Ленивые голубцы — палочка-выручалочка, когда нет времени на традиционную возню с капустными листьями. Но даже такой простой рецепт можно сделать ещё удобнее и вкуснее. Секрет? Всю основную работу за вас сделает духовка.

Ленивые голубцы
Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ленивые голубцы

Что понадобится:

  • мясной фарш — 1 кг

  • капуста — 350 г

  • рис — 100 г

  • репчатый лук — 200 г

  • сметана — 300 г

  • сливочное масло — 50 г

  • подсолнечное масло — 5 ст. л.

  • панировочные сухари — 5 ст. л.

  • куриные яйца — 2 шт.

  • соль и перец — по вкусу

Готовим по шагам:

  1. Подготовим овощи
    Капусту мелко нашинкуйте и бланшируйте (на пару минут опустите в кипяток). Лук мелко нарежьте и обжарьте до мягкости на сливочном масле.

  2. Смешаем ингредиенты
    Рис отварите до готовности. В глубокой миске соедините фарш, рис, обжаренный лук, яйца, соль и перец. Тщательно вымесите до однородной массы.

  3. Формируем голубцы
    Из фарша слепите котлетки, обваляйте их в сухарях. Обжарьте на раскалённой сковороде с растительным маслом до румяной корочки с обеих сторон.

  4. Доводим до идеала в духовке
    Сложите голубцы в жаропрочную форму или кастрюлю. Залейте смесью сметаны и воды — жидкость должна покрывать их на палец. Накройте крышкой или фольгой и отправьте в разогретую духовку на 40-50 минут.

После запекания голубцы получаются нежными, сочными и пропитанными ароматом. А главное — вы сэкономите силы и не проведёте у плиты весь вечер.

Уточнения

Голубцы́ - традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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