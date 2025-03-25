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Агроном поделился рекомендациями по переносу рассады в открытый грунт

1:50
Садоводство » Советы

Специалист в области агрономии Владимир Викулов рассказал, когда и как правильно перемещать рассаду в открытый грунт, чтобы избежать повреждений. По его словам, необходимо соблюдать определенные сроки и режим полива, сообщает Москва 24.

В начале мая, как только почва прогреется, можно начинать пересадку лука-севка и ярового чеснока.

"Все виды капусты также высаживаются с первых чисел мая, желательно использовать временные укрытия, такие как нетканый материал", – отметил агроном.

Что касается тепличных культур, то высадку томатов, перцев, баклажанов и огурцов в парники и теплицы также допускается начинать в начале мая. Однако в открытый грунт томаты желательно высаживать только после окончания заморозков, что обычно происходит в конце мая – начале июня.

"Важно высаживать рассаду в строго установленные сроки и обеспечивать обильный полив. Это критично, так как вода помогает растению справляться с холодами: политая рассада лучше переносит заморозки, чем сухая", – подчёркивает Викулов.

Что касается плодово-ягодных культур, их можно высаживать, как только почва станет пригодной для обработки. На некоторых участках это возможно уже сейчас. Викулов добавил, что хорошо поливать посаженные растения, такие как малина, слива, смородина и другие, чтобы уплотнить почву и избежать пустот вокруг корней. Поливать следует далее по мере необходимости.

Агроном также предупредил о том, что в начале мая, когда температура воздуха резко возрастает и количество осадков уменьшается, регулярный полив становится особенно важным для сохранности растений.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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