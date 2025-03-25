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Весенний ритуал от медведки — простой состав, который спасает грядки

1:52
Садоводство

Медведка — настоящий кошмар для дачников. Она роет подземные туннели, подгрызает корни, портит клубни и рассаду, а иногда даже летает и плавает! Вредитель живёт не только на огороде, но и в саду, и на клумбах. Уничтожает всё на своём пути — и не зря вызывает у дачников злость и бессилие.

Огород, сад
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Огород, сад

Где обитает и как распознать

Это насекомое обожает влажную, рыхлую и удобренную перегноем почву. Часто селится там, где хорошо ухожено и питательно — как раз на участках, где стараются заботливые хозяева.

Весной и летом, особенно с мая по июнь, медведка активно размножается. В это время её можно выдать характерное стрекотание, доносящееся из-под земли — "мелодия", за которой скрывается целая армия прожорливых насекомых.

Почему бороться нужно сейчас

Период размножения — идеальное время для борьбы. Насекомые особенно активны, и если упустить момент, потом придётся иметь дело с потомством. А медведки очень плодовиты.

Что делать весной

Осенью вредителя можно заманить в кучи навоза — и сжечь их после заморозков. Но весной такой метод уже не работает. Зато есть другой, народный способ — без вредной химии.

Сделайте простой раствор:

  • вода,

  • немного хозяйственного мыла, стирального порошка или средства для мытья посуды,

  • пару ложек растительного масла.

Перемешайте и влейте состав прямо в ходы или норы медведки. Вредители не переносят такую "пенную атаку" и быстро выползают наружу. Остаётся только быть наготове — и собрать их вручную.

Этот способ особенно хорош тем, что безопасен для почвы и растений, но при этом эффективен. Главное — действовать вовремя.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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