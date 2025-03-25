Проволочник сбежит с грядки: дачники подсыпают в лунку этот простой порошок

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Проволочник — тот ещё коварный сосед на участке. Его личинки с удовольствием поедают клубни, а взрослые жуки активно размножаются, превращая борьбу с вредителем в ежегодную головную боль. Но есть пара эффективных способов, которые помогут снизить их численность — особенно на раннем этапе посадок.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофель, картошка

Натуральная защита в лунке

Один из самых простых и доступных приёмов — использовать обычную молотую горчицу. Она действует отпугивающе не только на личинок щелкуна, но и на майского жука. Всё, что нужно: при посадке картофеля в каждую лунку насыпать горсть горчичного порошка и слегка перемешать с землёй.

Минус у метода один — он подойдёт только при посадке на небольших площадях. Но если участок компактный, способ работает отлично.

Не давайте вредителю укрытие

Пырей на грядке — как пятизвёздочный отель для проволочника. Ветвистые корни сорняка создают для него идеальные условия. Поэтому борьбу с этим злаковым сорняком важно начать как можно раньше.

Если пырея немного — подойдёт механическая прополка. А если он захватил территорию всерьёз, на помощь приходят гербициды. Один из вариантов — «Фюзилад Форте». Он безопасен для картофеля, поскольку действует только на злаковые, а значит — эффективно выжигает пырей, не задевая культуру.

Почему важно действовать заранее

Проволочник не любит горчицу и уходит с тех участков, где не находит себе ни пищи, ни укрытия. А значит, чем раньше вы примете меры, тем меньше проблем будет в сезоне.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

