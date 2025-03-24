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Как правильно сеять капусту, чтобы всходы порадовали уже через 5 дней

1:49
Садоводство

Многие дачники снова и снова разочаровываются: старались, поливали, рыхлили — а капуста в итоге получилась рыхлая и мелкая. Почему так происходит? Всё дело в том, что именно в начале сезона важно учесть несколько ключевых моментов. Даже если вы не новичок, кое-что может ускользать из виду.

Капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Balajijagadesh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Капуста

Что сеют в апреле

Именно в этом месяце начинается посев рассады капусты. В первую очередь — среднеспелые и позднеспелые сорта белокочанной капусты. В это же время высевают кольраби, брокколи, краснокочанную, декоративную капусту, а также поздние сорта цветной.

Начинаем с грядки

Хорошо, если вы подготовили грядку ещё осенью и внесли органику. За зиму она перегнивает, обогащая почву. Но даже если забыли — не беда. Весной почву обязательно известкуют: подойдут мел, известь или доломитовая мука. Рассыпьте выбранный порошок по тающему снегу — он сам равномерно распределит всё по участку.

Защищаем от болезней

Перед посадкой не забудьте обработать семена. На 20 минут поместите их в горячую воду (+48…+50 °C), а затем сразу же — в холодную. После просушки семена готовы к посеву. Эта несложная мера помогает уберечь будущую рассаду от сосудистого бактериоза.

Посадка — дело техники

Подготовьте бороздки, равномерно распределите в них семена и слегка присыпьте землёй. После полива накройте плёнкой — это создаст эффект парника. Обычно всходы появляются уже на 5-6 день. Дальше — дело за правильным уходом и регулярной заботой.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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