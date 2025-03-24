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Весенний лайфхак: как подготовить тюльпаны к цветению, чтобы соседи завидовали

1:38
Садоводство

Кажется невероятным, но даже искушённые голландские цветоводы могут позавидовать результатам, которых добиваются российские дачники. Всего пара нехитрых действий — и клумба с тюльпанами превращается в цветочный фейерверк.

Тюльпаны
Фото: commons.wikimedia.org by DennisM2, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Тюльпаны

Что делать в самом начале весны

Как только проклюнулись первые ростки, пришло время действовать. Прежде всего, нужно убрать остатки старой мульчи. Это ускорит пробуждение растений и поможет избежать загнивания луковиц в переувлажнённой почве.

Тюльпаны отлично переносят лёгкие заморозки, но если синоптики обещают ночное похолодание, не поленитесь — прикройте клумбу. Это защитит нежные ростки и сохранит будущие бутоны.

Простая подкормка — эффект как от волшебства

Как только на поверхности появились молодые побеги, аккуратно прорыхлите почву. Это не только улучшит доступ кислорода к корням, но и защитит их от гнили.

Теперь самое время подкормить тюльпаны. Для первой подкормки используется аммиачная селитра — на квадратный метр достаточно 20 граммов.

Через две недели пришло время добавить золы. Она не только раскисляет почву, но и насыщает её полезными веществами. Золу рассыпают по земле, а затем слегка заделывают в верхний слой.

Как продлить цветение

Чтобы тюльпаны не просто зацвели, а радовали вас как можно дольше, опытные цветоводы рекомендуют один трюк. Полейте растения раствором борной кислоты (1%) — это стимулирует пышное и длительное цветение.

Уточнения

Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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