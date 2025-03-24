Хотите ведро ягод с куста? Начните с этих весенних дел

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Малина — одна из самых любимых ягод, которую ждут и дети, и взрослые. Её с удовольствием едят свежей, используют для варенья, компотов и других зимних запасов. Но чтобы летом собирать ведра ароматных ягод, важно не упустить момент — особенно весной.

Фото: commons.wikimedia.org by Borealis55, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Малина

Вот три простых, но важных правила, которые помогут вырастить по-настоящему щедрый урожай.

1. Навести порядок на грядках

Сначала займитесь санитарной уборкой малины. Снимите фиксацию, расправьте побеги и проведите обрезку. Делать это лучше в первой половине апреля, пока кусты не пошли в активный рост. Такая обрезка поможет удалить слабые и подмерзшие ветви и даст стимул для появления крепких побегов.

2. Защитить от вредителей

Чтобы малина не стала лёгкой добычей насекомых, обязательно проведите профилактическое опрыскивание. Самый популярный вариант — бордоская жидкость: 300 г порошка на 10 л воды (получится 3% раствор).

Альтернатива — раствор мочевины и медного купороса:

700 г мочевины

50 г медного купороса

10 л воды

Такой состав одновременно работает как подкормка и защита от грибков.

3. Успеть пересадить до появления листьев

Если планируете пересаживать малину, поторопитесь: делать это нужно до середины апреля и обязательно до того момента, как появятся первые листочки. Это снизит стресс для растений и поможет им быстрее адаптироваться.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

