Если у вас песчаная почва, попробуйте посадить это — не пожалеете

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Песок вместо плодородной земли — это частая проблема дачников. Он быстро пересыхает, не держит удобрения и мало подходит для большинства культур. Но даже на такой земле можно вырастить и овощи, и ягоды, и цветы — если знать, с чего начать и что сажать.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Lance Cheung/Photojournalist/USDA/Lance Cheung, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глинистая почва

Песок на участке: плюсы и минусы

Песчаная почва рыхлая, легко копается, отлично пропускает воздух и быстро прогревается. Но в ней почти нет гумуса, полезные вещества вымываются дождями, а влага долго не задерживается. Именно поэтому растения в песчанике чувствуют себя неважно без вашей помощи.

Как улучшить песчаную почву

Чтобы растения приживались и радовали урожаем, нужно поработать над качеством почвы.

Вот что поможет:

Глинование — снимают 30-40 см верхнего слоя, насыпают 6 см глины, сверху — чернозем. Такой "бутерброд" удерживает влагу и улучшает структуру почвы.

Мульчирование — помогает сохранить влагу и добавляет органику. Используют опилки, траву, листья и компост.

Сидераты — специальные растения, которые заделываются в грунт после всходов. Они насыщают почву, борются с сорняками и улучшают структуру.

Что посадить на песчаной почве

Плодовые культуры

На такой земле хорошо растут малина, клубника, смородина, крыжовник и облепиха. Из деревьев — груши, вишни, сливы. Яблони — только карликовые и с подготовленной ямой с глиняным "дном" и компостом.

Декоративные растения

Сосны, можжевельники, ивы, берёзы, клены и акации прекрасно себя чувствуют в песчанике. Среди многолетников хорошо растут лаванда, кошачья лапка, котовник, душица, молочай и тысячелистник.

Овощи и зелень

Картофель, морковь, редис, лук и редька любят воздух и легко прорастают в песке. Из зелени подойдут петрушка и укроп. Главное — частый полив и подкормки.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.



