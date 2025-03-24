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Не просто красиво — дорожка из дерева, которая продержится десятилетия

2:16
Садоводство

Дорожка из деревянных спилов может превратить даже самый обычный дачный участок в уютный уголок природы. Она не только красиво смотрится, но и вписывается в любой ландшафт. Главное — всё сделать правильно. Разберём, как оформить такую тропу своими руками, чтобы она была долговечной и радовала глаз.

дорожка из деревянного спила
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
дорожка из деревянного спила

Преимущества и недостатки

Такая дорожка точно украсит участок: кругляшами можно выложить узор, а промежутки засыпать галькой, щебнем или засадить зеленью. Дерево экологично, а если всё сделать с умом, служит годами. Испорченные элементы легко заменить, а на сами работы можно не тратиться — хватит старого дерева с участка.

Но у дерева есть слабые места — боится влаги, привлекает насекомых, а после дождя становится скользким. Без пропиток и ухода дорожка быстро испортится.

Как сделать дорожку из спилов

  1. Подготовка материала
    Выбирайте дуб, лиственницу, осину. Оптимальная высота спила — от 15 см. Обязательно обработайте древесину антисептиком и гидрофобным составом. Можно использовать кипящую олифу или замачивание в защитном растворе. После обработки важно хорошо просушить заготовки.

  2. Разметка
    Наметьте границы мелом, выставьте колышки, натяните шнур — это поможет сделать линии ровными.

  3. Основание
    Выкопайте траншею на 25-30 см, уложите геоткань (но не плёнку!), насыпьте 4-5 см щебня, затем 5-10 см песка. Утрамбуйте каждый слой. Можно поставить бордюры — из кирпича, дерева, металла.

  4. Укладка спилов
    Расположите сначала крупные элементы, потом — мелкие. Каждый утопите в песке и выровняйте. Пространство между ними можно заполнить щебнем, землёй с семенами или опилками.

Как ухаживать

Чтобы дорожка не испортилась, раз в год (а лучше два) её нужно очищать, заново обрабатывать защитным составом и при желании — покрасить. Зимой убирайте снег, весной и осенью — следите за отводом воды.

Уточнения

Ландша́фт — конкретная территория, однородная по своему происхождению, истории развития и неделимая по зональным и азональным признакам. Согласно географическому словарю Института географии Российской Академии наук, географический ландшафт представляет собой однородную по происхождению и развитию территорию, с присущими ей специфическими природными ресурсами.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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