Спасаем участок от ветра и соседей — проверенные идеи для маскировки сетки

2:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сетка-рабица — дешёвая, практичная, долговечная. Но вот беда — она абсолютно прозрачна. Кто угодно видит, что у вас на участке: и сосед, и прохожий, и ветер с дороги тащит пыль. Как превратить такую ограду в надёжный и красивый забор? Всё просто — есть 8 решений, которые не ударят по кошельку и реально работают.

Фото: Creative Commons Attribution 2.0 Generic by patpatpat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Забор

Зачем вообще прятать рабицу

Такая сетка выполняет свою функцию: обозначает границы, не требует особого ухода, пропускает свет. Но вот с защитой от чужих взглядов, мусора и ветра — беда. А если рядом оживлённая улица, вы это быстро почувствуете на чистоте участка и состоянии растений.

Что использовать, чтобы скрыть забор

Живая изгородь

Классика. Туи, можжевельник или девичий виноград помогут закрыться, но эффект придёт через 2-3 года. А пока можно посадить вьюнки и украсить вазонами с ампелями — будет красиво сразу. Маты из тростника или бамбука

Готовые рулоны — удобно и быстро. Крепятся хомутами, не гниют, выглядят дорого и экологично. Камуфляжная сетка

Военное решение — эстетика и функциональность. Бывает зелёная, коричневая, плотная или прозрачная. Укладывается за 10 минут, держится годами. Фасадная сетка

Зелёное полотно из строительных магазинов. Быстро монтируется, защищает от солнца и пыли. Подходит как временное решение. Габионы

Серьёзный вариант: два ряда сетки, между ними — камень. Красиво, надёжно, долговечно. Но трудозатратно. Искусственная зелень

Быстрый способ закрыться и создать "зелёную стену". Лучше брать в рулонах. Но со временем пластик выгорает и теряет вид. Поликарбонат

Монолитные листы защитят от взглядов, ветра и дождя. Прослужат долго, но стоит учесть, что такой забор будет плотным и глухим. Плетение из лент ПВХ

Эстетично и просто. Ленты просовываются в ячейки, не рвутся, не гниют, не боятся солнца. Служат годами, а смотрятся — на зависть соседям.

Рабица — не приговор. Её легко превратить в стильную и закрытую ограду. Хотите временное решение — берите сетку или маты. Нужно надолго — подумайте о зелени, поликарбонате или габионах. Забор можно не только скрыть, но и сделать его настоящим украшением участка.

Уточнения

Се́тка Ра́бица — конструкционный материал. Названа по имени немецкого изобретателя Карла Рабица (Carl Rabitz), который, как считается, изобрёл её в 1878 году и описал в своём патенте (№ 3789) на станок для производства металлической сетки (на самом деле в патенте изображена обычная тканая сетка).

