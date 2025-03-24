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Пластик или стекло? Что важнее — материал теплицы или вентиляция

2:35
Садоводство

Теплица без воздуха — как сауна без выхода. Если не проветривать, внутри создаётся удушливая парилка, где растения не растут, а выживают. Особенно весной, когда солнце греет ярко, а ночью ещё холодно. Перегрев, конденсат, грибок, болезни, стерильная пыльца и вредители — это не список страхов, а реальность любой непродуваемой теплицы.

Теплица
Фото: commons.wikimedia.org by Selso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Теплица

Чем дышит ваша теплица

Вариантов два — естественная вентиляция (двери, форточки, окна) и принудительная (вентиляторы и автоматика). Если вы живёте на даче постоянно, достаточно открывать всё утром и закрывать вечером. А вот дачникам выходного дня лучше установить автоматическое проветривание — термоприводы откроют форточки при перегреве даже без вас.

На что обратить внимание при выборе вентиляции

  1. Площадь и конструкция. В маленьких теплицах (до 15 м²) хватит пары окон, в промышленных — нужны расчёты, вентиляторы и системы воздухообмена.

  2. Тип крыши. В идеале — как у теплиц по Митлайдеру: разноуровневая с фрамугами. Так горячий воздух уходит вверх, а холодный заходит снизу.

  3. Форточки. Расположите их сверху и снизу, чтобы создать естественную тягу. В регионах с холодным климатом достаточно 10% площади в виде окон, в южных — 20%.

  4. Ширина теплицы. В узких конструкциях растения мешают циркуляции воздуха. Оптимум — ширина от 3,5 м.

Ручное проветривание: плюсы и минусы

Открываете — воздух идёт. Не открываете — растения болеют. Главное — делать это рано утром (в идеале с 5 до 6 часов). Вечером закрывайте с заходом солнца. Сквозняков допускать нельзя: огурцы — против, томаты — за.

Автоматика — ваш садоводческий напарник

Термоприводы работают без электричества — масло в цилиндре расширяется при нагревании и открывает форточку. Есть и модели с датчиками и вентиляторами, работающими от розетки или солнечных батарей.

Детали, которые важнее, чем кажется

  • Используйте автомобильные уплотнители, если старая форточка протекает.

  • Устанавливайте окна напротив друг друга — получится стабильный поток воздуха.

  • Проветривайте даже в пасмурные дни — особенно, если температура выше +10 °С.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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