Теплица без воздуха — как сауна без выхода. Если не проветривать, внутри создаётся удушливая парилка, где растения не растут, а выживают. Особенно весной, когда солнце греет ярко, а ночью ещё холодно. Перегрев, конденсат, грибок, болезни, стерильная пыльца и вредители — это не список страхов, а реальность любой непродуваемой теплицы.
Вариантов два — естественная вентиляция (двери, форточки, окна) и принудительная (вентиляторы и автоматика). Если вы живёте на даче постоянно, достаточно открывать всё утром и закрывать вечером. А вот дачникам выходного дня лучше установить автоматическое проветривание — термоприводы откроют форточки при перегреве даже без вас.
Площадь и конструкция. В маленьких теплицах (до 15 м²) хватит пары окон, в промышленных — нужны расчёты, вентиляторы и системы воздухообмена.
Тип крыши. В идеале — как у теплиц по Митлайдеру: разноуровневая с фрамугами. Так горячий воздух уходит вверх, а холодный заходит снизу.
Форточки. Расположите их сверху и снизу, чтобы создать естественную тягу. В регионах с холодным климатом достаточно 10% площади в виде окон, в южных — 20%.
Ширина теплицы. В узких конструкциях растения мешают циркуляции воздуха. Оптимум — ширина от 3,5 м.
Открываете — воздух идёт. Не открываете — растения болеют. Главное — делать это рано утром (в идеале с 5 до 6 часов). Вечером закрывайте с заходом солнца. Сквозняков допускать нельзя: огурцы — против, томаты — за.
Термоприводы работают без электричества — масло в цилиндре расширяется при нагревании и открывает форточку. Есть и модели с датчиками и вентиляторами, работающими от розетки или солнечных батарей.
Используйте автомобильные уплотнители, если старая форточка протекает.
Устанавливайте окна напротив друг друга — получится стабильный поток воздуха.
Проветривайте даже в пасмурные дни — особенно, если температура выше +10 °С.
Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.