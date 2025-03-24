Натуральное средство против муравьёв: как избавиться от незваных гостей

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Поначалу муравьи могут показаться безвредными, но стоит быть бдительными: если они поселятся в доме, неприятности не заставят себя ждать. Эти маленькие захватчики быстро размножаются, заполоняя все уголки — от обеденного стола до цветочных горшков и ванной комнаты.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сад, огород, грядка

Почему стоит бороться с муравьями

Быстрое размножение: они стремительно осваивают новые территории, угрожая комфорту вашего дома.

Риски для детей и питомцев: вредные микроорганизмы, переносимые муравьями, могут стать причиной заболеваний.

Неприятные сюрпризы: муравьи могут неожиданно появиться в самых неожиданных местах.

Натуральный способ борьбы

Не стоит прибегать к агрессивным химикатам. Эффективное и безопасное средство можно приготовить из простых компонентов, которые, скорее всего, уже есть у вас дома.

Как приготовить средство:

Ингредиенты:

Варенье или сахарный сироп (несколько ложек)

Половина чайной ложки борной кислоты

Чайная ложка дрожжей

Приготовление:

Смешайте варенье (или сироп) с борной кислотой и дрожжами до однородного состояния.

Разместите полученную смесь в местах скопления муравьев.

Как только насекомые попробуют это "лакомство", их колония начнёт стремительно сокращаться.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

