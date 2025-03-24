Украсьте участок необычно: как декоративный лен превращает сад в шедевр

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кто не мечтает о загородном участке, где каждая клумба радует глаз? Обычно выбирают классические цветы — розы, пионы, бархатцы, которые безусловно придают участку шарм. Но существует нечто более оригинальное и практичное.

Фото: Freepik by jcomp Поле льна

Декоративный лен — альтернатива привычным растениям

Дизайнеры рекомендуют обратить внимание на декоративный лен. Его особенность в разнообразии сортов: можно выбрать варианты с разной высотой, компактностью и даже цветовой гаммой — от нежного голубого до насыщенного рубинового и чистого белого. Такой лен не только выглядит экзотично, но и невероятно прост в уходе.

Способы выращивания

Лен можно выращивать двумя способами:

Через рассаду: подходит для создания красивых аккуратных клумб.

Без рассадки: семена высаживают напрямую в подготовленную грядку. Для безрассадного метода апрель — оптимальное время. Небольшие заморозки не страшны этому растению, главное — обеспечить участок достаточным освещением и правильным удобрением.

Подготовка почвы — залог успеха

Перед посевом лен требует качественного питания почвы. На каждый квадратный метр достаточно добавить по столовой ложке суперфосфата и сульфата калия. Затем почву следует хорошенько перекопать и увлажнить, чтобы семена получили все условия для успешного прорастания.

Уточнения

Лён крупноцветко́вый (лат. Linum grandiflorum) — декоративное однолетнее растение родом из Северной Африки, вид двудольных цветковых растений, включённый в род Лён (Linaceae) семейства Льновые (Linaceae).

