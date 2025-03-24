Не вся кофейная гуща — друг: узнайте, кто её не потерпит в почве

Кофейная гуща, которую многие считают чудодейственным удобрением для сада, может оказаться настоящей катастрофой для некоторых растений. Хотя она и улучшает структуру почвы, способствует росту растений и помогает задерживать влагу, не все растения готовы к такой "поддержке".

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes Удобрения

Почему? Дело в том, что кофейная гуща — это кислое удобрение. И если она идеально подходит для таких кислотолюбивых растений, как рододендроны и азалии, то для других — настоящий вредитель. Кислая почва снижает доступность необходимых питательных веществ для растений, которые не приспособлены к таким условиям. Например, помидоры, которые не переносят повышенную кислотность, будут страдать, и их рост остановится.

Помимо этого, кофейная гуща содержит много азота, который стимулирует рост листвы, но не плодов. Поэтому, подкармливая, например, овощи, можно получить отличные листья, но без плодов и цветов. Чтобы избежать таких последствий, важно учитывать потребности каждого растения перед внесением удобрений. Ведь только так можно создать оптимальные условия для роста.

Если у вас в саду растет лаванда, будьте особенно осторожны. Это растение предпочитает щелочную почву, и кислый субстрат сдерживает ее развитие. Более того, он может вызвать загнивание корней из-за излишней влаги. Лаванда требует дренированных условий, и вместо кофейной гущи для нее лучше использовать известь или другие вещества, повышающие щелочность.

Какие растения не любят кофейную гущу

Помидоры: высокая кислотность замедляет их рост и ухудшает здоровье.

высокая кислотность замедляет их рост и ухудшает здоровье. Лаванда: предпочитает щелочную почву, а не кислую, поэтому кофейная гуща ей противопоказана.

Для успешного ухода за растениями важно понимать, какие удобрения им подходят. Кофейная гуща может быть полезной, но не для всех. Всегда учитывайте особенности каждого вида перед тем, как вносить любые добавки в почву.

Уточнения

Минера́льные удобре́ния — неорганические соединения, содержащие необходимые для растений элементы питания в виде различных минеральных солей.

