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Один раз в год — и вы спокойны: что покажет женский чекап

2:11
Садоводство

Чувствуете себя хорошо? Прекрасно. Но это не повод откладывать визит к врачу. Многие заболевания развиваются незаметно — без боли, температуры и явных сигналов. А значит, единственный способ сохранить здоровье — профилактика.

Женщина
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Женщина

Почему важен ежегодный визит к гинекологу

Даже если вас ничего не беспокоит, осмотр у гинеколога раз в год — это основа женского здоровья. Врач:

  • проводит стандартный осмотр,

  • берёт мазки на микрофлору и инфекции,

  • оценивает состояние шейки матки.

Кольпоскопия и ПАП-тест позволяют заметить малейшие изменения, которые могут быть ранним признаком серьёзных заболеваний. Процедуры безболезненны и занимают всего несколько минут.

Что дополнительно стоит проверить

1. УЗИ органов малого таза

Этот метод помогает увидеть то, что не видно при обычном осмотре: новообразования, кисты, воспаления. Его проходят раз в год.

2. УЗИ молочных желёз

Рекомендуется после 25 лет — особенно если в семье были случаи онкологии. Это эффективный способ раннего выявления патологий.

3. Щитовидная железа

Если цикл нестабильный, вес меняется резко без причин или настроение скачет — пора проверить гормоны щитовидки и сделать УЗИ.

4. Гормональные исследования

После 20 лет анализы на эстроген, прогестерон и другие важны раз в 1-2 года. Они помогут понять, всё ли в порядке с репродуктивной системой, метаболизмом и даже с психоэмоциональным состоянием.

Как правильно подготовиться

  • Записываться лучше на 7-15 день цикла

  • За 2 дня до — исключить интимную близость

  • За 2 недели — не использовать местные антибиотики

Главное — не ждать тревожных симптомов

Не стоит идти к врачу только тогда, когда "что-то не так". Регулярный чекап — это инвестиция в ваше будущее, спокойствие и уверенность. Забота о себе начинается с малого. Главное — не откладывать.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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