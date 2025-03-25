Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой рецепт нисуаза по-домашнему — сытно, вкусно, легко
Раболепие россиян и концерты в Германии: Юрия Шевчука требуют признать иноагентом
Вы ахнете: всего 2 порции этого продукта в неделю, и риск опасного рака резко снижается
Забудьте про пыльные жалюзи! Эти стильные решения сэкономят ваше время и украсят дом
Фиалка, которая завоевала мир: тайный аромат, меняющий всё
ТОП-5 пассажирских самолётов СССР, которые так и не увидели небо
Прилипчивый кот: мило или тревожно? Разбираемся в причинах
Чёрный лебедь для рынка труда? Эксперт рассказал, чего ждать работникам
Человек с черепом больше нашего: найден древний родственник

Выращиваю шикарные розы из черенков — способ, который работает

1:39
Садоводство

Мечтаете о пышных розах, но не хотите тратиться на покупку новых саженцев? Тогда попробуйте размножение черенками — один из самых надёжных и простых способов получить молодые кусты из любимых сортов. Особенно летом, когда розы активно выбрасывают свежие побеги.

Розы
Фото: commons.wikimedia.org by Geolina163, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розы

Почему черенкование — лучший способ

Метод черенкования остаётся популярным не случайно. Он позволяет:

  • сохранить сортовые особенности куста,

  • сэкономить на покупке рассады,

  • контролировать весь процесс укоренения,

  • легко размножить любимый сорт прямо на участке.

Какие розы лучше подходят для размножения

Черенки можно нарезать практически с любого сорта. Но приживаются не все одинаково хорошо. Чтобы увеличить шансы на успех, обратите внимание на сорта из классов шрабов и флорибундов, особенно на английские розы, выведенные Дэвидом Остином.

Эти сорта:

  • не капризны,

  • устойчивы к болезням,

  • легко пускают корни,

  • быстро развиваются в новых условиях.

Как правильно укоренять черенки

  1. Выберите здоровый зелёный побег длиной около 10-15 см.

  2. Срежьте его острым инструментом под углом 45°, удалите нижние листья.

  3. Посадите черенок в затенённое место, чтобы избежать перегрева.

  4. Укройте саженец пластиковой бутылкой или банкой — это создаст эффект мини-теплицы.

  5. Регулярно проветривайте и увлажняйте почву.

Через пару недель появятся признаки укоренения, а через месяц черенок начнёт расти.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Домашние животные
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше Аудио 
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Еда и рецепты
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное Аудио 
Плодородие сгорит вместе с мусором — что категорически нельзя добавлять в садовую золу
Садоводство, цветоводство
Плодородие сгорит вместе с мусором — что категорически нельзя добавлять в садовую золу Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Если интервенцию сменяет оккупация, значит, страна на грани гибели Сергей Лебедев 10 тысяч призрачных солдат: британский водевиль, который оставит Киев без поддержки Дмитрий Плотников 8 уровней под песками Египта: спиральные туннели и гигантские кубы — куда ведут шахты фараонов? Игорь Буккер
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Не знаете, какую собаку завести в квартире? Вот 7 лучших вариантов
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Последние материалы
Простой рецепт нисуаза по-домашнему — сытно, вкусно, легко
Раболепие россиян и концерты в Германии: Юрия Шевчука требуют признать иноагентом
Вы ахнете: всего 2 порции этого продукта в неделю, и риск опасного рака резко снижается
Забудьте про пыльные жалюзи! Эти стильные решения сэкономят ваше время и украсят дом
Фиалка, которая завоевала мир: тайный аромат, меняющий всё
ТОП-5 пассажирских самолётов СССР, которые так и не увидели небо
Прилипчивый кот: мило или тревожно? Разбираемся в причинах
Чёрный лебедь для рынка труда? Эксперт рассказал, чего ждать работникам
Человек с черепом больше нашего: найден древний родственник
Друзья Ларисы Голубкиной рассказали о последних словах актрисы: так хочу жить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.