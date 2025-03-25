Выращиваю шикарные розы из черенков — способ, который работает

Мечтаете о пышных розах, но не хотите тратиться на покупку новых саженцев? Тогда попробуйте размножение черенками — один из самых надёжных и простых способов получить молодые кусты из любимых сортов. Особенно летом, когда розы активно выбрасывают свежие побеги.
Метод черенкования остаётся популярным не случайно. Он позволяет:
сохранить сортовые особенности куста,
сэкономить на покупке рассады,
контролировать весь процесс укоренения,
легко размножить любимый сорт прямо на участке.
Черенки можно нарезать практически с любого сорта. Но приживаются не все одинаково хорошо. Чтобы увеличить шансы на успех, обратите внимание на сорта из классов шрабов и флорибундов, особенно на английские розы, выведенные Дэвидом Остином.
Эти сорта:
не капризны,
устойчивы к болезням,
легко пускают корни,
быстро развиваются в новых условиях.
Выберите здоровый зелёный побег длиной около 10-15 см.
Срежьте его острым инструментом под углом 45°, удалите нижние листья.
Посадите черенок в затенённое место, чтобы избежать перегрева.
Укройте саженец пластиковой бутылкой или банкой — это создаст эффект мини-теплицы.
Регулярно проветривайте и увлажняйте почву.
Через пару недель появятся признаки укоренения, а через месяц черенок начнёт расти.
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
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