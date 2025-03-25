Выращиваю шикарные розы из черенков — способ, который работает

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мечтаете о пышных розах, но не хотите тратиться на покупку новых саженцев? Тогда попробуйте размножение черенками — один из самых надёжных и простых способов получить молодые кусты из любимых сортов. Особенно летом, когда розы активно выбрасывают свежие побеги.

Фото: commons.wikimedia.org by Geolina163, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Розы

Почему черенкование — лучший способ

Метод черенкования остаётся популярным не случайно. Он позволяет:

сохранить сортовые особенности куста,

сэкономить на покупке рассады,

контролировать весь процесс укоренения,

легко размножить любимый сорт прямо на участке.

Какие розы лучше подходят для размножения

Черенки можно нарезать практически с любого сорта. Но приживаются не все одинаково хорошо. Чтобы увеличить шансы на успех, обратите внимание на сорта из классов шрабов и флорибундов, особенно на английские розы, выведенные Дэвидом Остином.

Эти сорта:

не капризны,

устойчивы к болезням,

легко пускают корни,

быстро развиваются в новых условиях.

Как правильно укоренять черенки

Выберите здоровый зелёный побег длиной около 10-15 см. Срежьте его острым инструментом под углом 45°, удалите нижние листья. Посадите черенок в затенённое место, чтобы избежать перегрева. Укройте саженец пластиковой бутылкой или банкой — это создаст эффект мини-теплицы. Регулярно проветривайте и увлажняйте почву.

Через пару недель появятся признаки укоренения, а через месяц черенок начнёт расти.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

