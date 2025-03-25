Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разлад в Европе: названы страны, мешающие урегулированию конфликта на Украине
Приказ из США: раскрыто, какие гарантии может получить Россия от Украины
Наша инициатива: Лавров раскрыл, на что готова пойти РФ в конфликте с Украиной
Жирафы Ротшильда заглянут в ваше окно: уникальный отель в Кении дарит невероятный опыт
Боль и тяжесть: существенные изменения в ходе украинского конфликта
С утра до поздней ночи: как прошёл первый серьёзный раунд переговоров Москвы и Вашингтона
Взрослым — биометрию, детям — проблему: Эстония перекрывает россиянам путь домой
Питомец так и норовит выбраться в подъезд? Дело не только в любопытстве
Три хитрости для квартиры-студии: как увеличить пространство без волшебства

Забудьте о старом методе: картошку нужно окучивать иначе

1:45
Садоводство

Многие дачники уверены: одного окучивания картошки за сезон вполне достаточно. Провели его в мае — и забыли до сбора урожая. Но такой подход может серьёзно повлиять на качество и объём клубней. Правильный уход за посадками требует большего внимания.

Картофель
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель

Зачем нужно окучивание

Окучивание — это не просто "традиция", а важный этап агротехники. Оно помогает:

  • насыщать корни кислородом;

  • стимулировать рост новых корней и клубней;

  • защищать растения от заморозков и перегрева;

  • мешать сорнякам разрастаться;

  • усложнять путь вредителям к клубням.

Если этого не делать, картошка развивается хуже, а урожай получается скудным.

Почему одного раза недостаточно

Многие проводят окучивание один раз — чаще всего в конце мая или начале июня. Но этого мало, чтобы обеспечить растению всё необходимое. Без повторной процедуры почва уплотняется, а сорняки берут верх.

Когда проводить окучивание: два ключевых этапа

Чтобы получить крепкие кусты и крупные клубни, окучивать картошку нужно дважды за сезон.

1. Первое окучивание — после появления всходов

Когда ростки достигнут 10-15 см, их слегка присыпают землёй. Это защитит молодые растения от холода и стимулирует развитие корневой системы.

2. Второе окучивание — до начала цветения

Как только ботва подрастёт (примерно 20-25 см в высоту), но ещё не зацветёт — пора снова брать в руки тяпку. Это даст растению дополнительную поддержку в самый активный период роста.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Спасаем участок от ветра и соседей — проверенные идеи для маскировки сетки
Садоводство, цветоводство
Спасаем участок от ветра и соседей — проверенные идеи для маскировки сетки Аудио 
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Зарубежное кино
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Домашние животные
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Если интервенцию сменяет оккупация, значит, страна на грани гибели Сергей Лебедев 10 тысяч призрачных солдат: британский водевиль, который оставит Киев без поддержки Дмитрий Плотников 8 уровней под песками Египта: спиральные туннели и гигантские кубы — куда ведут шахты фараонов? Игорь Буккер
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Не знаете, какую собаку завести в квартире? Вот 7 лучших вариантов
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Последние материалы
Приказ из США: раскрыто, какие гарантии может получить Россия от Украины
В США оценили умелые действия России с золотым запасом
Газ, темнота и пять суток под землёй: бойцы спецназа Ахмат рассказали об операции Поток в Курской области и ожогах лёгких
Наша инициатива: Лавров раскрыл, на что готова пойти РФ в конфликте с Украиной
Жирафы Ротшильда заглянут в ваше окно: уникальный отель в Кении дарит невероятный опыт
Боль и тяжесть: существенные изменения в ходе украинского конфликта
С утра до поздней ночи: как прошёл первый серьёзный раунд переговоров Москвы и Вашингтона
Взрослым — биометрию, детям — проблему: Эстония перекрывает россиянам путь домой
Питомец так и норовит выбраться в подъезд? Дело не только в любопытстве
Три хитрости для квартиры-студии: как увеличить пространство без волшебства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.