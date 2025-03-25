Забудьте о старом методе: картошку нужно окучивать иначе

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники уверены: одного окучивания картошки за сезон вполне достаточно. Провели его в мае — и забыли до сбора урожая. Но такой подход может серьёзно повлиять на качество и объём клубней. Правильный уход за посадками требует большего внимания.

Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель

Зачем нужно окучивание

Окучивание — это не просто "традиция", а важный этап агротехники. Оно помогает:

насыщать корни кислородом;

стимулировать рост новых корней и клубней;

защищать растения от заморозков и перегрева;

мешать сорнякам разрастаться;

усложнять путь вредителям к клубням.

Если этого не делать, картошка развивается хуже, а урожай получается скудным.

Почему одного раза недостаточно

Многие проводят окучивание один раз — чаще всего в конце мая или начале июня. Но этого мало, чтобы обеспечить растению всё необходимое. Без повторной процедуры почва уплотняется, а сорняки берут верх.

Когда проводить окучивание: два ключевых этапа

Чтобы получить крепкие кусты и крупные клубни, окучивать картошку нужно дважды за сезон.

1. Первое окучивание — после появления всходов

Когда ростки достигнут 10-15 см, их слегка присыпают землёй. Это защитит молодые растения от холода и стимулирует развитие корневой системы.

2. Второе окучивание — до начала цветения

Как только ботва подрастёт (примерно 20-25 см в высоту), но ещё не зацветёт — пора снова брать в руки тяпку. Это даст растению дополнительную поддержку в самый активный период роста.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

