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Как создать идеальную лужайку своими руками — пошаговая инструкция

2:06
Садоводство

Мечтаете о сочной лужайке перед домом, но не уверены, с чего начать? Успех будущего газона зависит не от дорогих семян, а от правильных шагов ещё до посева. Малейшая ошибка на старте может превратить участок в лысую поляну с сорняками. Рассказываем, как этого избежать.

Красивый сад
Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивый сад

1. Очистка участка: убираем всё лишнее

Первым делом — избавьтесь от сорняков. Особенно вредны одуванчики, пырей и сныть: они отнимают у почвы питание и мешают росту культурной травы.

  • Небольшие участки — очищаем вручную, выкапывая корни с помощью садовых вил.

  • Большие площади — используем гербициды. Через 2-3 недели растения засохнут, и их можно будет удалить вместе с мусором, камнями и остатками корневищ.

2. Подготовка почвы — основа идеального газона

Грунт перекапывают на глубину до 20 см, разбивая комья и удаляя всё лишнее.

  • Глина — мешаем с торфом для улучшения структуры.

  • Песок — обогащаем черноземом (2-3 ведра на кв. м).

Далее — выравниваем граблями. Идеально ровная поверхность — залог равномерного роста травы.

После выравнивания обязательно утрамбуйте почву. Это можно сделать самодельным катком (например, доска с брусьями) или взять каток в аренду. Так вы избежите проседания земли после дождей и полива.

3. Посев семян: мелочи решают всё

Семена разбрасываются в двух направлениях: вдоль и поперёк — для равномерного покрытия.

Норма посева — 30-50 г на квадратный метр (точное количество указано на упаковке). После посева — аккуратно пройтись граблями, чтобы слегка присыпать семена землёй. Затем — полив методом дождевания, чтобы не размыть посадки.

Первые всходы появятся через 7-10 дней, а через месяц участок уже начнёт преображаться.

Уточнения

Газо́н (от фр. gazon - дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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