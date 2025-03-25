Как создать идеальную лужайку своими руками — пошаговая инструкция

Мечтаете о сочной лужайке перед домом, но не уверены, с чего начать? Успех будущего газона зависит не от дорогих семян, а от правильных шагов ещё до посева. Малейшая ошибка на старте может превратить участок в лысую поляну с сорняками. Рассказываем, как этого избежать.
Первым делом — избавьтесь от сорняков. Особенно вредны одуванчики, пырей и сныть: они отнимают у почвы питание и мешают росту культурной травы.
Небольшие участки — очищаем вручную, выкапывая корни с помощью садовых вил.
Большие площади — используем гербициды. Через 2-3 недели растения засохнут, и их можно будет удалить вместе с мусором, камнями и остатками корневищ.
Грунт перекапывают на глубину до 20 см, разбивая комья и удаляя всё лишнее.
Глина — мешаем с торфом для улучшения структуры.
Песок — обогащаем черноземом (2-3 ведра на кв. м).
Далее — выравниваем граблями. Идеально ровная поверхность — залог равномерного роста травы.
После выравнивания обязательно утрамбуйте почву. Это можно сделать самодельным катком (например, доска с брусьями) или взять каток в аренду. Так вы избежите проседания земли после дождей и полива.
Семена разбрасываются в двух направлениях: вдоль и поперёк — для равномерного покрытия.
Норма посева — 30-50 г на квадратный метр (точное количество указано на упаковке). После посева — аккуратно пройтись граблями, чтобы слегка присыпать семена землёй. Затем — полив методом дождевания, чтобы не размыть посадки.
Первые всходы появятся через 7-10 дней, а через месяц участок уже начнёт преображаться.
Газо́н (от фр. gazon - дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений.
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