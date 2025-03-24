10 комнатных растений, которые могут долго обходиться без полива

3:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Для любителей домашних растений, которые часто уезжают или просто не могут уделять много времени уходу за цветами, есть отличные новости! Существуют виды комнатных растений, которые прекрасно переносят засуху и могут обходиться без полива в течение длительного времени.

Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Фикус

Сансевиерия

Сансевиерия, известная также как щучий хвост, — одно из самых неприхотливых растений. Она прекрасно переносит недостаток влаги, так как способна накапливать воду в своих мясистых листьях. Это растение подходит для темных и светлых участков, предпочитает тепло и может долго оставаться без полива — до нескольких недель. Уход за сансевиерией сводится к редкому поливу (1 раз в месяц) и удалению пыли с листьев.

Кактусы

Кактусы – это, пожалуй, самые известные «засухоустойчивые» растения. Благодаря своей способности накапливать воду в стеблях, кактусы могут существовать без полива в течение длительного времени. Наилучшие условия для их роста – предполагаемые солнечные места, и они требуют полива только тогда, когда почва полностью высохнет. В летний период кактусы можно поливать раз в 2-3 недели, а зимой — еще реже.

Алое вера

Алое вера – популярное суккулентное растение, которое не только украшает интерьер, но и обладает множеством полезных свойств. Алое прекрасно переносит засуху благодаря своим мясистым листьям, в которых накапливается влага. Это растение следует поливать только тогда, когда верхний слой почвы полностью высохнет, что может занимать до 2-3 недель. Алое лучше всего растет на солнечных подоконниках, но также может переносить полутень.

Замиокулькас

Замиокулькас, также известный как долларовое дерево, является одним из самых выносливых комнатных растений. Он обладает плотными, блестящими листьями, которые могут долго сохранять влагу. Замиокулькас предпочитает светлые места, но может выдерживать и затенение. Поливать его следует не чаще одного раза в месяц — растение легко переживёт и более длительный период без воды.

Спатифиллум

Спатифиллум – это красивое комнатное растение с яркими белыми цветами. Оно также достаточно устойчиво к засухе. Спатифиллум предпочитает полутень и может оставаться без полива вплоть до 2-3 недель. Однако для поддержания красивого внешнего вида лучше обеспечивать ему регулярный, но умеренный полив.

Фикус эластика

Фикус эластика, или резиновое дерево, — это еще одно растение, которое может долго обходиться без воды. Он предпочитает светлые места, но может расти и в полутени. Поливать фикус следует, когда земля в горшке полностью высохла. Обычно это происходит каждые 1-2 недели, что делает его отличным выбором для занятых людей.

Цереус

Цереус — это кактус, имеющий столбчатую форму с яркими цветами. Это растение хорошо растет при ярком свете, и его полив следует сокращать до минимума. В периоды полной засухи оно может выживать до нескольких месяцев без воды. Поливать цереус лучше всего раз в месяц в теплый период.

Если вы часто отсутствуете дома или просто ищете неприхотливые растения, выбирайте из вышеперечисленных цветов. Эти засухоустойчивые домашние растения не только украсит ваш интерьер, но и помогут вам избежать проблем с поливом. Заботьтесь о них не очень часто, и они благодарят вас яркими листьями и красивыми цветами, привнося в дом уют и тепло.