Всё о крыжовнике: от выбора сорта до получения сладких ягод

4:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Крыжовник — это прекрасная ягодная культура, которая радует садоводов своим вкусом и неприхотливостью. Однако для того чтобы получить сладкие и сочные плоды, необходимо учитывать специфические требования этого растения. В этой статье мы расскажем о том, как правильно выращивать крыжовник, чтобы он приносил вкусные ягоды.

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike Крыжовник

Подбор сорта

Первым шагом к успешному выращиванию крыжовника является выбор подходящего сорта. Существуют разные сорта крыжовника, и они могут отличаться по вкусу, размеру и срокам созревания. Для получения сладких ягод выбирайте сорта с высокой сахаристостью, такие как:

«Сделанный в Испании» — с крупными сладкими ягодами.

«Ранний сладкий» — созревает в начале июля и отличается отличным вкусом.

«Титан» — вкусные ягоды с высокой устойчивостью к болезням.

Место для посадки

Крыжовник предпочитает солнечные участки, поэтому выбирайте для него место, где солнце будет светить хотя бы 6-8 часов в день. Также важно, чтобы участок был защищен от холодных ветров. Хорошей идеей будет сажать крыжовник рядом с высокими насаждениями, что обеспечит ему необходимую защиту.

Подготовка почвы

Крыжовник любит живую и легкую почву. Лучше всего подойдет суглинок или чернозем, которые хорошо проницаемы для влаги и воздуха. Перед посадкой стоит подготовить почву, добавив компост или перегной, чтобы улучшить ее структуру и плодородие. Убедитесь, что уровень pH почвы составляет 6-7,5, так как крыжовник не переносит кислую среду.

Сроки и техника посадки

Крыжовник можно высаживать как весной, так и осенью. Лучшее время для посадки — это март-апрель (весной) или сентябрь-октябрь (осенью).

Подготовка саженцев

При покупке саженцев выбирайте здоровые экземпляры с хорошо развитыми корнями и без повреждений. Перед посадкой рекомендуется замочить корни в растворе воды с добавлением стимуляторов роста на несколько часов.

Посадка

Для посадки вырывайте ямы глубиной около 40 см и шириной 50 см. На дно ямы можно положить небольшой слой дренажа (керамзит или гравий) для предотвращения застоя воды. Поместите саженец в яму, расправьте корни и засыпьте землей, оставляя корневую шейку на уровне почвы. Уплотните грунт и хорошо полейте.

Уход за крыжовником

Крыжовник не требует чрезмерного ухода, но определенные мероприятия помогут достичь лучших результатов.

Полив

В засушливый период крыжовник нуждается в регулярном поливе. Поливайте растения 1-2 раза в неделю, в зависимости от погодных условий. Важно не допускать пересыхания почвы, так как это может привести к горечи плодов.

Подкармливание

Для лучшего роста и плодоношения крыжовнику требуется регулярное подкармливание. Весной используйте азотные удобрения, а в период цветения и плодоношения — комплексные минеральные. Органические удобрения, такие как компост, также очень полезны.

Обрезка

Обрезка крыжовника проводится два раза в год: весной и осенью. Удаляйте слабые и поврежденные ветки, а также старые побеги, при этом оставляя 3-5 молодых побегов для поддержания продуктивности.

Защита от вредителей и болезней

Крыжовник может быть подвержен различным заболеваниям и вредителям. Регулярно осматривайте растения на предметм наличия тли, паутинного клеща и грибковых заболеваний. При необходимости используйте народные средства или химикаты, соблюдая рекомендации по применению.

Выращивание сладкого крыжовника может стать вполне осуществимой задачей при условии соблюдения основных агрономических принципов. Правильный выбор сорта, подготовка почвы, регулярный уход и своевременная защита — все это станет залогом хорошего урожая вкусных и сладких ягод.