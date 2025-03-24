Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Москвич отдал $330 тысяч за 30 млн: как он попал на удочку мошенника
Разговор без права на ошибку: что хочет услышать ГАИ в ответ на свои вопросы
Мягкая посадка или жёсткая авария: почему ставки на фондовом рынке опасно оптимистичны
Забудьте про гантели: это упражнение работает не хуже, но безопаснее
Стриженову обрадовала новость об освобождении Ефремова: Миша, мы тебя ждём
Не нужны ни гантели, ни тренер — вот как добиться стройного тела дома
Цифровой прорыв России! Москва диктует новые тренды — эксперт раскрыл секрет успеха
Мошки атаковали итальянский Орбетелло! Туристический сезон на грани срыва
Молодёжь уходит в монастырь: новый тренд появился среди россиян

Гладиолусы: когда и как правильно сажать для богатого цветения

Садоводство » Цветы

Гладиолусы — это одни из самых популярных цветов среди садоводов благодаря своей красоте и разнообразию оттенков. Эти яркие, высокие цветы могут стать настоящим украшением любого сада. Однако для того чтобы гладиолусы радовали вас своим цветением, важно знать, когда и как их правильно сажать. 

Оптимальное время для посадки

Садоводы обычно сажают гладиолусы весной, когда проходит угроза заморозков, и устанавливается стабильная теплая погода. Вот несколько рекомендаций по выбору времени посадки:

Температура почвы

Оптимальная температура почвы для посадки гладиолусов составляет около 10–12 °C. Проверить это можно, вставив в грунт термометр. Если температура почвы достигла этого диапазона, это хороший знак для посадки.

Климатические условия

  • Северные регионы: в холодных регионах, таких как Сибирь или северные области России, гладиолусы обычно высаживают в конце мая — начале июня, когда минует угроза заморозков.
  • Умеренные и южные регионы: в более теплых регионах, например, в средней полосе России и на юге, гладиолусы можно сажать в середине — конце мая. Некоторые садоводы даже начинают посадку уже в апреле, если уверены в защите от возможных заморозков.

Подготовка к посадке

Перед посадкой гладиолусов необходимо провести несколько подготовительных шагов:

Выбор места

Гладиолусы предпочитают солнечные участки с хорошей дренажной системой. Идеально подходят отрытые или слегка затененные места.

Подготовка луковиц

  • Отбор: выбирайте только здоровые и крепкие луковицы, без видимых повреждений или признаков грибковых заболеваний.
  • Обработка: перед посадкой можно обработать луковицы раствором марганцовки для дезинфекции. Также рекомендуется оставлять их на несколько часов в растворе корневина для стимуляции роста корней.

Подготовка почвы

Гладиолусы предпочитают легкие, богатые гумусом почвы. За месяц до посадки рекомендуется внести в почву органические удобрения и хорошо перемешать её с верхним слоем земли.

Технология посадки

  1. Глубина посадки: луковицы гладиолусов сажают на глубину примерно 10–15 см, в зависимости от их размера. Чем крупнее луковица, тем глубже её нужно сажать.
  2. Расстояние между растениями: убедитесь, что между отдельными луковицами остается расстояние 15–20 см, чтобы дать цветам достаточно пространства для роста.
  3. Полив: после посадки обязательно полейте участок, чтобы обеспечить хорошее укоренение.

Сажая гладиолусы, важно учитывать климатические условия вашего региона и следовать рекомендациям по их посадке и уходу. Правильный выбор времени для посадки, подготовка почвы и луковиц могут существенно повлиять на качество и обильность цветения. Благодаря этим простым шагам вы сможете наслаждаться яркими и красивыми гладиолусами в своем саду на протяжении всего лета!

Уточнения

Шпажник или Гладио́лус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Психологи назвали фильмы, которые стоит посмотреть каждому для понимания психического здоровья
Зарубежное кино
Психологи назвали фильмы, которые стоит посмотреть каждому для понимания психического здоровья Аудио 
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй
Экономика и бизнес
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй Аудио 
Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают
Здоровье
Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Раскрыта тайна древнего Мегиддо: как находки археологов переплетают Библию и историю Игорь Буккер Возможен ли мир России с Украиной? Виктор Пахомов Армения начинает процесс вступления в Евросоюз. Популизм Пашиняна приведёт к печальным последствиям Любовь Степушова
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Последние материалы
Москвич отдал $330 тысяч за 30 млн: как он попал на удочку мошенника
Разговор без права на ошибку: что хочет услышать ГАИ в ответ на свои вопросы
Мягкая посадка или жёсткая авария: почему ставки на фондовом рынке опасно оптимистичны
Забудьте про гантели: это упражнение работает не хуже, но безопаснее
Стриженову обрадовала новость об освобождении Ефремова: Миша, мы тебя ждём
Не нужны ни гантели, ни тренер — вот как добиться стройного тела дома
Цифровой прорыв России! Москва диктует новые тренды — эксперт раскрыл секрет успеха
Мошки атаковали итальянский Орбетелло! Туристический сезон на грани срыва
Молодёжь уходит в монастырь: новый тренд появился среди россиян
Поразмышляв на чистом воздухе, Борис Николаевич еще раз доказал, что его инстинкт власти не притупился... — писала газета Аргументы и факты 25 марта 1998 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.