Весеннее волшебство: как обрезка гортензий дарит большие цветы

3:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Гортензии — одни из самых популярных и любимых садоводами растений. Эти великолепные кустарники очаровывают нас своими яркими цветами и роскошной листвой. Однако, чтобы добиться впечатляющих результатов в цветении, необходимо правильно ухаживать за ними, особенно в весенний период.

Фото: pixnio.com by Brian Lopez, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Голубая гортензия

Почему важна весеннее обрезка гортензий?

Весной гортензии начинают активно расти, и этот период является отличным временем для обрезки. Правильная обрезка помогает улучшить здоровье растения и способствует его обильному цветению. Вот несколько причин, почему весеннее обрезка так важна:

Стимуляция роста: обрезка способствует развитию новых побегов, которые будут не только более сильными, но и более устойчивыми. Формирование куста: удаление старых и слабых веток позволяет сформировать красивую и симметричную крону, что делает растение более привлекательным. Увеличение размера цветов: обрезка помогает сосредоточить все питательные вещества на оставшихся побегах, что в свою очередь ведет к увеличению размера и количества цветков. Предотвращение заболеваний: удаление больных или поврежденных веток помогает предотвратить распространение заболеваний и вредителей.

Как правильно обрезать гортензии весной?

Ключ к успешной весенней обрезке заключается в знании особенностей каждого вида гортензий, поскольку методы обрезки могут отличаться. Рассмотрим основные шаги обрезки:

Инструменты

Для обрезки вам понадобятся острые секаторы и перчатки. Убедитесь, что ваши инструменты чистые, чтобы избежать переноса болезней.

Определите обрезаемый сорт

Существует несколько популярных видов гортензий, и методы обрезки могут варьироваться:

Гортензия метельчатая: обрезайте прошлогодние цветоносы, оставляя 2-3 почки на каждом побеге. Это лекарство для обильного цветения.

Гортензия крупнолистная: эта гортензия цветет на старых побегах, поэтому ее стоит обрезать осторожно. Удалите лишь поврежденные или слабые побеги, чтобы не лишить растение возможности цвести.

Гортензия древовидная: этот вид гортензий цветет на новых побегах, поэтому весной рекомендуется обрезать побеги на уровень 20-30 см от земли, что способствует образованию крупных соцветий.

Обрезка

При обрезке обращайте внимание на следующие рекомендации:

Удалите все старые, слабые и поврежденные ветки. Обрезайте их до самого основания.

Формируйте куст, выбирайте 3-5 самых сильных побегов для дальнейшего роста и обрезайте остальные.

Срезы делайте под углом, чтобы вода не скапливалась на срезе, что поможет избежать гниения.

Подкормка

После обрезки полезно внести удобрения, содержащие фосфор и калий, которые способствуют обильному цветению. Это поможет растению сосредоточить все ресурсы на развитии новых побегов и цветков.

Весеннее обрезка гортензий — это важная часть ухода за этими великолепными растениями. Правильная обрезка поможет вам добиться роскошных цветов размером с тарелку и создаст неповторимый вид вашего сада. Не забывайте учитывать особенности каждого сорта и регулярно уделяйте внимание своим растениям.

Уточнения

Горте́нзия — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

