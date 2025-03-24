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Мусор с характером: луковая шелуха творит с рассадой то, чего не делает магазинное удобрение

1:58
Садоводство

Многие огородники годами ищут чудо-средство для крепкой и здоровой рассады, но редко догадываются: оно давно лежит у них под рукой — в буквальном смысле. Это не магазинная химия, не дорогое удобрение. Это луковая шелуха.

Лук
Фото: Freepik by stockking
Лук

Всё, что обычно летит в мусор после приготовления ужина, может творить настоящие чудеса на грядках.

Что делает луковая шелуха с рассадой

Настой из неё буквально преображает растения. В нём — калий, кальций, железо и фитонциды. Такой состав не только питает, но и защищает молодые ростки. Особенно полезны витамины группы B и кверцетин: они укрепляют клеточные стенки и повышают устойчивость рассады к стрессам.

После такой подкормки растения:

  • быстрее развиваются
  • наращивают крепкие стебли
  • становятся устойчивыми к болезням
  • не боятся пересадки
  • раньше зацветают

Как приготовить настой

Рецепт прост до невозможности:

  • Возьмите горсть луковых очистков (сухих или свежих).
  • Утрамбуйте их в банку.
  • Залейте кипятком.
  • Оставьте на 3-4 дня настаиваться.
  • Разбавьте концентрат водой в пропорции 1:5.
  • Перед поливом слегка увлажните грунт — так корни впитают максимум пользы.

Когда и как использовать

Подкармливать можно раз в 7-10 дней. Настой отлично сочетается с другими удобрениями, усиливая их действие. Он создаёт природный барьер против грибков и вредителей — прощайте, плесень и чёрная ножка.

Даже опытные дачники удивляются, насколько быстро работает этот метод. Очистки, которые считались мусором, вдруг оказываются настоящим сокровищем. Так что в следующий раз, чистя лук, не спешите тянуться к мусорному ведру. Это может быть ваш билет к пышному урожаю.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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