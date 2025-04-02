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Томатный рай: как один простой приём увеличит количество ваших помидоров вдвое

1:45
Садоводство

Если вы хотите, чтобы летом ваши грядки буквально ломились от сочных, спелых томатов, главное — не пропустить правильный момент для посадки. Успех начинается не с плодоношения, а именно со сроков: чем точнее вы подберёте время, тем обильнее будет урожай.

Женщина собирает томаты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина собирает томаты

Сроки посадки по регионам

Сроки зависят не только от календаря, но и от того, где именно вы живёте. Один и тот же сорт может вести себя совершенно по-разному на юге и в центре страны.

  • Средиземноморский климат
    Если вы живёте в регионе с мягкой зимой и ранней весной, высаживать рассаду в открытый грунт можно уже в апреле. Это касается, например, юга Франции, побережья Средиземного моря и схожих по климату районов.

  • Атлантический климат
    В местах, где весна капризна, а осадки — частые гости, лучше подождать до конца апреля — начала мая. Так вы избежите сюрпризов вроде ночных заморозков или резкого похолодания.

  • Континентальный климат
    Если зима была суровой, и весна не спешит вступать в свои права, не торопитесь. Оптимальным временем для высадки станет середина мая, когда риск поздних заморозков сводится к минимуму.

Как подготовить рассаду заранее

Если вы планируете сажать томаты на улице в мае, семена стоит посадить дома за 6-8 недель до этого. Используйте небольшие горшочки или контейнеры с питательным грунтом. Держите их в тёплом и светлом месте — на подоконнике, в мини-теплице или под фитолампой.

Такой подход даст растению фору: пока на улице ещё прохладно, ваша рассада уже формирует крепкий стебель и корневую систему.

Уточнения

Гробница — форма захоронения, при которой останки покойного хранятся внутри сооружения, а не под ним, как в случае надгробия.

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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