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Не лейте воду просто так — рассаде нужно совсем другое

3:07
Садоводство

Полив рассады — вроде бы простое дело. Но именно здесь огородники чаще всего совершают критические ошибки. Плеснули лишнего — и корни загнили. Забыли вовремя увлажнить — сеянцы вянут на глазах. Как найти золотую середину и сохранить нежные растения? Разбираемся, когда, как и чем правильно поливать рассаду.

Рассада огурцов
Фото: web.archive.org by Breanna Larow, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Рассада огурцов

Чем опасен избыток влаги

Когда почва постоянно мокрая, корни начинают задыхаться, а потом и гнить. Это идеальная среда для развития грибка и бактерий. Чаще всего появляется опасная болезнь — чёрная ножка: основание стебля темнеет, истончается и загнивает. Но многие дачники путают это с нехваткой влаги и продолжают лить воду — усугубляя ситуацию.

Избыток влаги также убивает корневые волоски, через которые растение получает питание. В результате рост замедляется, листья бледнеют, а рассада вытягивается и становится хрупкой.

Что бывает при нехватке воды

Без влаги растения быстро теряют тургор, листья вянут, закручиваются и засыхают. Даже если почва богата микроэлементами, без воды они недоступны. А если после пересушивания резко полить рассаду, корни не успеют впитать влагу — и начнётся стресс.

Пересушенный грунт трескается, становится плотным, а после полива покрывается коркой. Воздух к корням не поступает, и рассада чувствует нехватку кислорода.

Как поливать правильно

  • Вода. Только отстоянная и комнатной температуры. Холодная вода — стресс для растений. Лучше всего подходит талая или дождевая.

  • Частота. Не по графику, а по состоянию грунта. Проверьте пальцем: если земля сухая на глубину 1-2 см — пора поливать.

  • Способ. Маленькие всходы лучше опрыскивать или увлажнять шприцем. Позже — поливать под корень тонкой струйкой. Один из лучших вариантов — полив через поддон. Корни сами возьмут нужное количество влаги. Через 2-3 часа слейте остатки.

  • Время. Лучшее — утро. Тогда влага успеет впитаться, а лишняя — испариться. Вечерний полив увеличивает риск заболеваний.

  • Удобрения. Чередуйте с обычным поливом, чтобы не сжечь корни. Раз в несколько дней достаточно слабого раствора удобрения.

Ошибки, которые совершают чаще всего

  • Полив холодной водой.

  • Резкий обильный полив после пересушивания.

  • Полив по расписанию, а не по состоянию почвы.

  • Застой влаги — не разрыхляют верхний слой, когда он подсыхает.

  • Использование удобрений при каждом поливе.

Правильный полив — это внимательное отношение к растениям. Следите за влажностью, выбирайте подходящий способ, и рассада будет крепкой и готовой к пересадке.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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