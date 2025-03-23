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Как избавиться от проволочника без ядов и химии — проверенные ловушки

3:38
Садоводство

Проволочник — хитрый враг, которого замечают слишком поздно. В отличие от колорадского жука, его не видно на поверхности, но ущерб он наносит порой куда больше. Клубни картофеля становятся дырявыми, а урожай — испорченным. Хорошая новость: бороться с проволочником можно и нужно. Главное — делать это правильно и системно.

Проволочник
Фото: commons.wikimedia.org by Danny Steaven, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Проволочник

Кто он такой, этот проволочник

Проволочник — это личинка жука-щелкуна. Жук сам по себе безопасен, питается листочками и почти незаметен. Но его личинки — настоящие вредители: прочные, живучие, длиной до 3 см, живут в земле до 5 лет и могут зарываться на глубину до 2 метров. Именно они точат клубни, стебли и корни картофеля, моркови, лука и других культур.

Особенно опасны личинки старше одного года — именно они наносят основной вред. Их сложно раздавить, зато они легко пробираются вглубь почвы и годами портят посадки.

Как обнаружить проволочника

  • Клубни картофеля с мелкими отверстиями и черными точками.

  • Единичные увядающие кусты среди здоровых — личинки перемещаются вертикально, а не по всей грядке.

  • Личинки можно случайно выкопать — особенно весной и летом, когда они ближе к поверхности (5-10 см).

Что делать, чтобы вредитель не поселился на участке

  • Соблюдайте севооборот, не сажайте картошку на одном месте каждый год.

  • Убирайте все корнеплоды с грядок осенью — не оставляйте проволочнику пищу.

  • Понижайте кислотность почвы с помощью золы, извести или доломитовой муки.

  • Привлекайте птиц — скворцы, дрозды, синицы обожают проволочников.

  • Уничтожайте сорняки — пырей и лопух создают комфортные условия для вредителя.

Что отпугивает проволочника

  • Посейте горчицу, сурепку, донник, гречиху — эфирные масла в почве их отпугивают.

  • Сажайте горох и фасоль рядом с картофелем — проволочник их не любит.

  • Украсьте участок георгинами — их запах неприятен личинкам и сорнякам.

Приманки и ловушки

  • Подпорченные картофелины замочите в инсектициде, закопайте и соберите через пару дней.

  • Банки с картошкой и морковью зарывают до горлышка — вредители сами туда заползают.

  • Весной закопайте "шашлык" из овощей на проволоке — личинки заползут внутрь.

  • Сделайте кучу травы или навоза — туда соберутся жуки, которые потом легко уничтожить.

  • Посейте немного овса или кукурузы за пару недель до посадки картошки, затем удалите вместе с вредителями.

Биологические и химические средства

  • Посыпайте участок измельчённой яичной скорлупой - проволочник её не выносит.

  • Поливайте лунки настойкой крапивы или одуванчика, чередуя каждые 2-3 дня.

  • Используйте аммиачную селитру или сульфат аммония - личинки уходят глубже.

  • Раствор марганцовки под корень (2-4 г на 10 л воды) защитит растения.

Химия — крайняя мера

  • Обработайте суперфосфат инсектицидом и внесите в почву.

  • Применяйте препараты строго по инструкции: Баргузин, Почин, Землин и другие.

Проволочник не сдастся сразу. Но если вы действуете последовательно и совмещаете профилактику с ловушками и природными средствами, победа будет за вами.

Уточнения

Про́волочники — личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae). Их можно легко отличить от личинок других видов насекомых по их жёсткому телу. Обычно достигают 10—45 мм в длину.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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