Крупный чеснок без лишних усилий: три эффективные подкормки, которые вас удивят

3:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чеснок — это не только популярная пряность, но и полезное растение, которое можно легко вырастить на своём дачном участке. Многие садоводы мечтают о крупных и сочных головках чеснока, но для этого необходимо правильно ухаживать за растением, включая регулярные подкормки.

Фото: commons.wikimedia.org by Zenon Sych, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ чеснок

Подготовка почвы и выбор сорта

Перед тем как говорить о подкормках, важно правильно подготовить почву. Чеснок предпочитает легкие, плодородные и хорошо дренированные почвы с нейтральной кислотностью. Оптимально, если вы начнёте подготовку участка осенью:

Перекопайте землю и добавьте хорошо разложившийся компост или перегной.

При необходимости внесите известь, чтобы снизить кислотность почвы.

Прежде чем сажать чеснок, убедитесь, что температура почвы составляет около 10°C.

Выбирайте сорта чеснока в зависимости от вашего региона. Для холодных климатов подойдут зимние сорта, а для более тёплых — летние.

Первая подкормка: при посадке

Первая подкормка чеснока происходит в момент посадки. Это важно, так как именно в этот период чеснок начинает активно развиваться. Для первой подкормки используйте:

Перепревший компост — в почву вносят 3-5 кг компоста на квадратный метр.

Минеральные удобрения — в качестве минеральной подкормки подойдет смесь азота, фосфора и калия. Например, можно использовать комплексное удобрение с соотношением 1:1:1 в количестве 20-30 г на квадратный метр.

Эта подкормка обеспечит чеснок необходимыми питательными веществами на начальном этапе роста.

Вторая подкормка: в фазе активного роста

Вторая подкормка производится в конце апреля — начале мая, когда у чеснока начинается активный рост. В этот период важно обеспечить растения дополнительными питательными веществами, чтобы добиться крупные головки:

На основе азота — хорошо подходит мочевина или аммиачная селитра. Расчет: 10-15 г на квадратный метр.

Органические удобрения — можно использовать растворы коровяка или куриного помета, разбавляя их водой в соотношении 1:10.

Эта подкормка поспособствует наращиванию зелёной массы и укреплению корневой системы.

Третья подкормка: перед сбором урожая

Третья подкормка осуществляется за 2-3 недели до сбора урожая, чтобы дать чесноку завершающий импульс для формирования крупных головок. В этот период используйте:

Фосфорные удобрения — суперфосфат в количестве 20-30 г на квадратный метр.

Калийные удобрения — сульфат калия в такой же дозировке.

Эти удобрения помогут чесноку укрепить тора и улучшить качество головок.

Общие рекомендации по уходу

Помимо подкормок, важно также соблюдать несколько простых правил по уходу за чесноком:

Полив — следите за влажностью почвы, особенно в жаркую погоду. Но не допускайте застоя воды, чтобы не вызвать гниение.

Удаление сорняков — регулярно удаляйте сорняки, чтобы они не мешали росту чеснока.

Мульчирование — использование мульчи поможет сохранить влагу в почве и предотвратить рост сорняков.

Вырастить крупный и сочный чеснок на дачном участке не так сложно, как кажется. Главное — правильно подготовить почву и проводить всего три подкормки в течение вегетационного периода.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

