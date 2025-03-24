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Крупный чеснок без лишних усилий: три эффективные подкормки, которые вас удивят

3:44
Садоводство » Советы

Чеснок — это не только популярная пряность, но и полезное растение, которое можно легко вырастить на своём дачном участке. Многие садоводы мечтают о крупных и сочных головках чеснока, но для этого необходимо правильно ухаживать за растением, включая регулярные подкормки. 

чеснок
Фото: commons.wikimedia.org by Zenon Sych, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
чеснок

Подготовка почвы и выбор сорта

Перед тем как говорить о подкормках, важно правильно подготовить почву. Чеснок предпочитает легкие, плодородные и хорошо дренированные почвы с нейтральной кислотностью. Оптимально, если вы начнёте подготовку участка осенью:

  • Перекопайте землю и добавьте хорошо разложившийся компост или перегной.
  • При необходимости внесите известь, чтобы снизить кислотность почвы.
  • Прежде чем сажать чеснок, убедитесь, что температура почвы составляет около 10°C.

Выбирайте сорта чеснока в зависимости от вашего региона. Для холодных климатов подойдут зимние сорта, а для более тёплых — летние.

Первая подкормка: при посадке

Первая подкормка чеснока происходит в момент посадки. Это важно, так как именно в этот период чеснок начинает активно развиваться. Для первой подкормки используйте:

  • Перепревший компост — в почву вносят 3-5 кг компоста на квадратный метр.
  • Минеральные удобрения — в качестве минеральной подкормки подойдет смесь азота, фосфора и калия. Например, можно использовать комплексное удобрение с соотношением 1:1:1 в количестве 20-30 г на квадратный метр.

Эта подкормка обеспечит чеснок необходимыми питательными веществами на начальном этапе роста.

Вторая подкормка: в фазе активного роста

Вторая подкормка производится в конце апреля — начале мая, когда у чеснока начинается активный рост. В этот период важно обеспечить растения дополнительными питательными веществами, чтобы добиться крупные головки:

  • На основе азота — хорошо подходит мочевина или аммиачная селитра. Расчет: 10-15 г на квадратный метр.
  • Органические удобрения — можно использовать растворы коровяка или куриного помета, разбавляя их водой в соотношении 1:10.

Эта подкормка поспособствует наращиванию зелёной массы и укреплению корневой системы.

Третья подкормка: перед сбором урожая

Третья подкормка осуществляется за 2-3 недели до сбора урожая, чтобы дать чесноку завершающий импульс для формирования крупных головок. В этот период используйте:

  • Фосфорные удобрения — суперфосфат в количестве 20-30 г на квадратный метр.
  • Калийные удобрения — сульфат калия в такой же дозировке.

Эти удобрения помогут чесноку укрепить тора и улучшить качество головок.

Общие рекомендации по уходу

Помимо подкормок, важно также соблюдать несколько простых правил по уходу за чесноком:

  • Полив — следите за влажностью почвы, особенно в жаркую погоду. Но не допускайте застоя воды, чтобы не вызвать гниение.
  • Удаление сорняков — регулярно удаляйте сорняки, чтобы они не мешали росту чеснока.
  • Мульчирование — использование мульчи поможет сохранить влагу в почве и предотвратить рост сорняков.

Вырастить крупный и сочный чеснок на дачном участке не так сложно, как кажется. Главное — правильно подготовить почву и проводить всего три подкормки в течение вегетационного периода. 

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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