Когда начинать сбор сока берёзы: оптимальные сроки

3:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Весна — это время пробуждения природы, и одним из первых знаков этого пробуждения является сокодвижение у берёз. Сок берёзы, обладающий уникальными вкусом и полезными свойствами, является настоящим природным напитком. Извлечение сока — это несложный процесс, но важно знать, как правильно его делать, чтобы не навредить дереву и получить качественный продукт.

Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ветка берёзы

Когда начинать сбор сока

Сбор сока берёзы обычно начинается в раннюю весну, когда температура воздуха превышает 0°C и наступает сокодвижение. Оптимальный срок для сбора — это период с конца марта до середины апреля. Лучше всего проводить сбор, когда температура днём достигает 5-10°C, а ночью не опускается ниже нуля.

Как выбрать дерево

Выбирайте здоровые, крепкие берёзы, возраст которых составляет не менее 15-20 лет. Заросшие и слабые деревья не подходят для сбора сока, так как они могут быть подвержены заболеваниям. Лучше всего собирать сок у деревьев, растущих на солнечной стороне, так как они получают больше света и энергии.

Инструменты для сбора сока

Для сбора сока вам понадобятся:

Сокосборник — специальный инструмент, который позволяет извлекать сок из дерева, не повреждая его. Если сокосборника нет, можно использовать любой подходящий контейнер или трубку.

Нож или сверло — для прокола коры берёзы.

Чистая ёмкость — для сбора сока, лучше всего стеклянная или пластиковая, но не металлическая, так как металл может реагировать с соком.

Техника сбора сока

Подготовка области: убедитесь, что область вокруг дерева чистая и свободна от мусора. Выбор места: найдите подходящее место на стволе дерева, на высоте 30-70 см от земли. Избегайте участков с повреждениями коры. Пробивание отверстия: отмерьте 2-3 см длины и сделайте аккуратный надрез с помощью ножа или сверла под углом 45 градусов. Не углубляйте отверстие слишком сильно — достаточно 2-3 см. Установите сокосборник: вставьте сокосборник или трубку в отверстие, направляя её в чистую емкость. Убедитесь, что соединение герметично, чтобы сок не проливался. Сбор сока: оставьте сокосборник на несколько часов или до тех пор, пока сок не начнёт активно течь. Обычно за день можно собрать до 2-3 литров сока из одного дерева.

Этика сбора сока

Не повреждайте дерево: убедитесь, что отверстие, которое вы сделали, минимально повреждает кору. Слишком много отверстий может повредить дерево.

Соблюдайте умеренность: Не собирайте сок из одного дерева несколько лет подряд. Дайте дереву восстановиться.

Закройте отверстие: после сбора сока закройте отверстие кусочком коры или специальной пастой, чтобы защитить дерево от инфекции.

Хранение сока

Сок берёзы можно хранить в холодильнике до двух недель. Если вы собираетесь хранить его дольше, лучше всего переработать сок в сироп или заморозить. Для этого можно использовать специальные контейнеры для льда.

Сбор сока берёзы — это приятный и полезный процесс, который позволяет соединить нас с природой. Правильный подход к этому делу гарантирует получение качественного напитка без вреда для дерева.

Уточнения

Берёзовый сок — жидкость, вытекающая из перерезанных и надломленных стволов и ветвей берёзы под действием корневого давления; широко использовался в качестве напитка в СССР в середине XX века, содержит витамин B6.

