Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приму любые желания: Стас Пьеха трогательно поздравил сына с 11-летием
Как замаскировать усталость и выглядеть на миллион: новые правила свежего макияжа
Доступное средство против рассеянного склероза: это может быть важным элементом в борьбе
Лучший прибрежный город Европы? Сплит готов удивить вас
Белокрылка на фасоли — как справиться с этим врагом и не потерять урожай
Газон устал, а клумба надоела? Этот кустарник сделает ваш участок стильным без хлопот
Восемь недель ада? Microsoft повторила бы антирекорд 2008 года, но случилось чудо
Этот простой ингредиент из кухни сделает ваш пол безупречно чистым — вот как
ТОП-6 советов от бабушек СССР, как вкусно пожарить картошку

Когда начинать сбор сока берёзы: оптимальные сроки

3:40
Садоводство » Советы

Весна — это время пробуждения природы, и одним из первых знаков этого пробуждения является сокодвижение у берёз. Сок берёзы, обладающий уникальными вкусом и полезными свойствами, является настоящим природным напитком. Извлечение сока — это несложный процесс, но важно знать, как правильно его делать, чтобы не навредить дереву и получить качественный продукт. 

Ветка берёзы
Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ветка берёзы

Когда начинать сбор сока

Сбор сока берёзы обычно начинается в раннюю весну, когда температура воздуха превышает 0°C и наступает сокодвижение. Оптимальный срок для сбора — это период с конца марта до середины апреля. Лучше всего проводить сбор, когда температура днём достигает 5-10°C, а ночью не опускается ниже нуля.

Как выбрать дерево

Выбирайте здоровые, крепкие берёзы, возраст которых составляет не менее 15-20 лет. Заросшие и слабые деревья не подходят для сбора сока, так как они могут быть подвержены заболеваниям. Лучше всего собирать сок у деревьев, растущих на солнечной стороне, так как они получают больше света и энергии.

Инструменты для сбора сока

Для сбора сока вам понадобятся:

  • Сокосборник — специальный инструмент, который позволяет извлекать сок из дерева, не повреждая его. Если сокосборника нет, можно использовать любой подходящий контейнер или трубку.
  • Нож или сверло — для прокола коры берёзы.
  • Чистая ёмкость — для сбора сока, лучше всего стеклянная или пластиковая, но не металлическая, так как металл может реагировать с соком.

Техника сбора сока

  1. Подготовка области: убедитесь, что область вокруг дерева чистая и свободна от мусора.
  2. Выбор места: найдите подходящее место на стволе дерева, на высоте 30-70 см от земли. Избегайте участков с повреждениями коры.
  3. Пробивание отверстия: отмерьте 2-3 см длины и сделайте аккуратный надрез с помощью ножа или сверла под углом 45 градусов. Не углубляйте отверстие слишком сильно — достаточно 2-3 см.
  4. Установите сокосборник: вставьте сокосборник или трубку в отверстие, направляя её в чистую емкость. Убедитесь, что соединение герметично, чтобы сок не проливался.
  5. Сбор сока: оставьте сокосборник на несколько часов или до тех пор, пока сок не начнёт активно течь. Обычно за день можно собрать до 2-3 литров сока из одного дерева.

Этика сбора сока

  • Не повреждайте дерево: убедитесь, что отверстие, которое вы сделали, минимально повреждает кору. Слишком много отверстий может повредить дерево.
  • Соблюдайте умеренность: Не собирайте сок из одного дерева несколько лет подряд. Дайте дереву восстановиться.
  • Закройте отверстие: после сбора сока закройте отверстие кусочком коры или специальной пастой, чтобы защитить дерево от инфекции.

Хранение сока

Сок берёзы можно хранить в холодильнике до двух недель. Если вы собираетесь хранить его дольше, лучше всего переработать сок в сироп или заморозить. Для этого можно использовать специальные контейнеры для льда.

Сбор сока берёзы — это приятный и полезный процесс, который позволяет соединить нас с природой. Правильный подход к этому делу гарантирует получение качественного напитка без вреда для дерева. 

Уточнения

Берёзовый сок — жидкость, вытекающая из перерезанных и надломленных стволов и ветвей берёзы под действием корневого давления; широко использовался в качестве напитка в СССР в середине XX века, содержит витамин B6.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Фисташки заменят очки? Учёные раскрыли неожиданный эффект
Здоровье
Фисташки заменят очки? Учёные раскрыли неожиданный эффект Аудио 
ГБО – не такая уж и экономия: семь причин, почему водители отказываются от газа
Авто
ГБО – не такая уж и экономия: семь причин, почему водители отказываются от газа
Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают
Здоровье
Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают Аудио 
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Провал на 40 млрд: почему Европа отвернулась от Киева — Зеленский теряет последних союзников Дмитрий Плотников
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Не спешите поворачивать ключ: одна мелочь перед запуском двигателя продлит ему жизнь
Не спешите поворачивать ключ: одна мелочь перед запуском двигателя продлит ему жизнь
Последние материалы
Забудьте о сложных рецептах: этот быстрый банановый кекс просто тает во рту
Тайна движения континентов: подземные океаны могут объяснить, почему двигаются материки
Роботы вместо людей: турецкий завод нового поколения появится в Болгарии
Ландшафт нового уровня: что можно сделать из габионов на участке
Новый хит Netflix Электрическое государство: почему фильм смотрят, не отрываясь
Когда начинать сбор сока берёзы: оптимальные сроки
Три вопроса к тренеру: как понять, что инструктор вам не подходит
Вы удивитесь, почему косметологи не советуют скрабировать лицо в домашних условиях
Этот сицилийский замок X века парит над морем: захватывающий вид и секрет Марии Прекрасной
Индийский чай, который заставит ваш организм отказаться от сахара
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.