Сладкая провокация: рассказываем, как заставить крыжовник дать максимум вкуса

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Крыжовник не прощает равнодушия. Потратить силы на обрезку, полив, удобрение — и в итоге получить кислые или мелкие ягоды? Для любого дачника это почти личная обида. Но всё поправимо — нужно просто понимать, чего именно хочет эта культура.

Фото: creativecommons.org by Timo Newton-Syms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Крыжовник

Разберёмся, как вырастить по-настоящему вкусный, нежный и крупный крыжовник.

Больше солнца — больше сахара

Крыжовник способен расти даже в лёгкой тени, но за щедрый урожай он "благодарит" только в условиях хорошей освещённости. Если хотите, чтобы ягоды налились сладостью — подбирайте для куста солнечное место. Чем больше света — тем выше шанс получить урожай, который можно есть прямо с куста, без сахара.

Почва имеет значение

Эта культура обожает супесчаные грунты. Именно в таком рыхлом, умеренно плодородном субстрате корни крыжовника чувствуют себя максимально комфортно.

Что не подойдёт:

глинистые тяжёлые почвы — слишком плотные;

песчаники — бедны питанием и быстро пересыхают;

участки с застоем влаги и близкими грунтовыми водами — риск загнивания корней.

Если участок болотистый, лучше вовсе выбрать другое место или сделать хорошую приподнятую грядку с дренажом.

Органика вместо "минералки"

Крыжовник "любит по-домашнему". Лучшее, что можно предложить — это органические удобрения, особенно полуперепревший навоз. Он не только питает, но и улучшает структуру почвы.

Минеральные комплексы этой культуре нравятся меньше — их можно использовать, но в умеренных дозах, желательно — в жидком виде и после полива.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

