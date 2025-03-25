Готовим подкормку, после которой рассада перестаёт падать в обморок

Тянется вверх, становится бледной и хрупкой? Значит, вашей рассаде томатов чего-то не хватает. А точнее — правильной весенней подкормки, которая укрепит стебель и даст рассаде силы для будущего урожая.

Фото: unsplash.com by Francesco Gallarotti gallarotti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рассада томатов

Эксперт сетевого издания "БелНовости" Анастасия Коврижных делится простым, но эффективным рецептом.

Что понадобится

Для приготовления смеси вам нужно всего два компонента:

монофосфат калия (0,5 чайной ложки),

янтарная кислота (0,5 грамма).

Каждое средство растворяется отдельно — в литре воды. Затем растворы аккуратно соединяют. Готово!

Как применять

Подкормка вносится трижды:

Первый полив — сразу после пикировки. Второй — через 10 дней. Третий — ещё через 10 дней после второго.

Если пикировка уже была, и вы не подкармливали — не беда. Просто начните с текущего этапа и двигайтесь по схеме.

Важно помнить

Смесь не подлежит хранению, поэтому готовьте столько, сколько нужно на один раз. Остатки можно не выливать — полейте ими комнатные растения, им такая забота тоже пойдёт на пользу.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

