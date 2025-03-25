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Готовим подкормку, после которой рассада перестаёт падать в обморок

Садоводство

Тянется вверх, становится бледной и хрупкой? Значит, вашей рассаде томатов чего-то не хватает. А точнее — правильной весенней подкормки, которая укрепит стебель и даст рассаде силы для будущего урожая.

Рассада томатов
Фото: unsplash.com by Francesco Gallarotti gallarotti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассада томатов

Эксперт сетевого издания "БелНовости" Анастасия Коврижных делится простым, но эффективным рецептом.

Что понадобится

Для приготовления смеси вам нужно всего два компонента:

  • монофосфат калия (0,5 чайной ложки),
  • янтарная кислота (0,5 грамма).

Каждое средство растворяется отдельно — в литре воды. Затем растворы аккуратно соединяют. Готово!

Как применять

Подкормка вносится трижды:

  1. Первый полив — сразу после пикировки.

  2. Второй — через 10 дней.

  3. Третий — ещё через 10 дней после второго.

Если пикировка уже была, и вы не подкармливали — не беда. Просто начните с текущего этапа и двигайтесь по схеме.

Важно помнить

Смесь не подлежит хранению, поэтому готовьте столько, сколько нужно на один раз. Остатки можно не выливать — полейте ими комнатные растения, им такая забота тоже пойдёт на пользу.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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