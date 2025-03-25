Цветы без дачи: рассказываем, как вырастить нарциссы прямо на городском окне

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если нет дачного участка, это не повод отказываться от любимых весенних цветов. Нарциссы отлично чувствуют себя и на подоконнике, и на балконе — главное, соблюдать несколько простых, но важных правил ухода.

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Подкормка: когда и чем

Для того чтобы нарциссы активно росли и радовали пышным цветением, без удобрений не обойтись. Первую подкормку проводят сразу после появления ростков — используют удобрения на основе азота и серы.

Второй этап — во время формирования бутонов. А дальше всё просто: раз в две недели добавляйте подкормку, и растения отблагодарят вас яркими цветами.

Температура — не меньше, не больше

Нарциссы не любят жары. Оптимальная температура в помещении — 10-12 градусов. Если будет теплее, цветение может сократиться до нескольких дней. Поэтому балкон — отличное место, особенно ранней весной.

Полив: не переусердствуйте

Многие начинающие цветоводы совершают одну и ту же ошибку — поливают слишком часто. Для нарциссов этого делать не стоит. Поливайте 1-2 раза в две недели, ориентируясь на состояние почвы. Главное — не допускать пересыхания в период цветения, когда растение особенно нуждается во влаге.

Уточнения

Нарци́сс (лат Narcissus) — род однодольных растений из семейства амариллисовых.

