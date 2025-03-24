Завтрак для красавицы: рассказываем, с чего правильно начать сезон у гортензии

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гортензия — любимица садоводов, но без грамотной весенней подготовки куст может быстро потерять декоративность. Если хочется, чтобы цветение было долгим и обильным, стоит вовремя позаботиться о подкормках.

Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гортензия

Когда начинать удобрять

Первую подкормку вносят в начале весны, как только куст показывает признаки пробуждения: появляются почки или молодые листочки. Это стартовый толчок для активного роста.

Дальше — всё по графику: каждые 4-6 недель гортензию подкармливают на протяжении всего сезона. Это помогает растению не только хорошо развиваться, но и заложить цветочные почки.

Чем удобрять — минеральное или органика?

Можно отправиться в садовый магазин и взять готовую подкормку для гортензий — она уже сбалансирована по азоту, фосфору и калию.

Но если хочется сэкономить или использовать натуральные средства, отлично подойдёт перегной или компост. Они улучшают структуру почвы и снабжают растение всеми нужными веществами без лишней "химии".

Как подкармливать в период цветения

Как только куст зацветёт, питание нужно скорректировать: акцент смещается на калий и фосфор, чтобы поддержать бутоны и продлить цветение. При этом важно не забывать о регулярном поливе — без него даже самое лучшее удобрение не подействует.

Не забыть про финальную подкормку

Последний раз гортензию подкармливают после завершения цветения. Это помогает растению восстановиться и подготовиться к зиме.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

