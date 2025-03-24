Последний шанс для урожая: апрель даёт фору тем, кто отстал в марте

В апреле садоводы и огородники активно готовятся к новому сезону, уделяя внимание как овощным культурам, так и зелени. Если вы не успели посеять рассаду томатов в марте, апрель предоставляет последнюю возможность наверстать упущенное. Однако сроки поджимают, поэтому действовать нужно оперативно.
Посев томатов на рассаду в апреле еще возможен. Рекомендуется завершить посев до 15 апреля, выбирая сорта как для теплиц, так и для открытого грунта.
Особое внимание стоит уделить базилику. Эту ароматную траву лучше всего выращивать рассадным способом, что обеспечивает более ранний и обильный урожай.
В апреле также можно сеять:
Учитывая эти рекомендации, вы сможете оптимально спланировать посевные работы и обеспечить здоровый рост растений.
Апре́ль (лат. Aprīlis — варианты: «открывающий», «согреваемый солнцем», «месяц Афродиты») — четвёртый месяц года в юлианском и григорианском календарях, второй месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.