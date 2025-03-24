Последний шанс для урожая: апрель даёт фору тем, кто отстал в марте

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В апреле садоводы и огородники активно готовятся к новому сезону, уделяя внимание как овощным культурам, так и зелени. Если вы не успели посеять рассаду томатов в марте, апрель предоставляет последнюю возможность наверстать упущенное. Однако сроки поджимают, поэтому действовать нужно оперативно.​

Фото: flickr.com by Violaine Martin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рассада под фитолампой

Томаты

Посев томатов на рассаду в апреле еще возможен. Рекомендуется завершить посев до 15 апреля, выбирая сорта как для теплиц, так и для открытого грунта.​

Зелень

Особое внимание стоит уделить базилику. Эту ароматную траву лучше всего выращивать рассадным способом, что обеспечивает более ранний и обильный урожай.​

Другие культуры для посева

В апреле также можно сеять:​

Огурцы: продолжайте посев, учитывая сортовые особенности и условия выращивания. ​

​ Капуста: после 10 апреля можно приступать к посеву цветной, брокколи, кольраби и белокочанной капусты. ​

​ Декоративные растения: астры и бархатцы можно высевать в апреле для украшения сада. ​

Благоприятные и неблагоприятные дни для посева в апреле 2025 года

Согласно лунному посевному календарю, в апреле 2025 года благоприятными днями для посева являются: 2, 3, 6, 10, 12-14, 17-19, 21-24, 29 и 30 апреля. ​

​ Особо удачными для посева считаются: 11, 16 и 25 апреля. ​

​ Неблагоприятные дни, когда рекомендуется воздержаться от посевных работ: ​ 5 и 8 апреля. ​

Учитывая эти рекомендации, вы сможете оптимально спланировать посевные работы и обеспечить здоровый рост растений.

Уточнения

Апре́ль (лат. Aprīlis — варианты: «открывающий», «согреваемый солнцем», «месяц Афродиты») — четвёртый месяц года в юлианском и григорианском календарях, второй месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта.

