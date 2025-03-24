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Тонкая вишнёвая дипломатия: кто на участке быстро становится врагом

1:43
Садоводство

Вишня — не самый капризный обитатель участка. Она легко уживается со многими культурами, но всё же есть и те, чьё соседство ей категорически не по душе.

Цветущий сад
Фото: Designed by Freepik by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветущий сад

Чтобы урожай радовал, важно заранее продумать, с кем именно поселить вишню на одной грядке или в саду. Речь не только о плодовых деревьях, но и о травянистых растениях, которые могут влиять на здоровье дерева.

Кто дружит с вишней

Среди хороших соседей — другие косточковые: черешня, слива, абрикос и даже персик. Эти культуры имеют схожие требования к освещённости, поливу и составу почвы. Кроме того, рядом с вишней можно сажать жимолость и бузину - они не конфликтуют за пространство и не мешают корневой системе.

Под самой кроной хорошо себя чувствуют низкорослые многолетники и зелень:

  • укроп

  • петрушка

  • базилик

  • мелисса

  • мята

А ещё такие соседи помогают отпугивать вредителей, действуя как натуральная защита.

Из цветущих многолетников подойдут:

  • календулы

  • примулы

  • ландыши

  • медуница

  • бархатцы

  • фиалки

  • подснежники

Они не только украсят участок, но и создадут благоприятную микрофлору.

С кем вишне не по пути

А вот от следующих культур лучше держаться подальше. Они могут забирать влагу, затенять вишню или становиться источником болезней:

  • яблоня

  • груша

  • грецкий орех

  • смородина

  • крыжовник

  • облепиха

  • малина

  • картофель

  • помидоры

  • перец

  • баклажаны

  • любые высокорослые декоративные деревья

Эти растения либо конфликтуют за питание, либо провоцируют грибковые заболевания, которые легко передаются на вишню.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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