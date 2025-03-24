Из кислых — в самые сладкие: готовим секретный коктейль для настоящих помидоров

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Собирать помидоры с грядки — особое удовольствие. Но вся радость сходит на нет, если плоды оказываются кислыми и водянистыми. Такой урожай редко идёт в салат, а дачник остаётся с чувством разочарования — столько сил, а на выходе "так себе".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина собирает томаты

Хорошая новость: ситуацию можно исправить. Причём без дорогих удобрений и сложных подкормок.

Секретный состав для сладости

Сладость томатов зависит не только от сорта и солнца, но и от ухода. Один простой состав помогает повысить сахаристость плодов — и он легко готовится из доступных компонентов.

Что понадобится:

вода — почти полное ведро;

дрожжи — 100 г;

сахар — 4 столовые ложки;

глицин — 4 таблетки.

Все ингредиенты нужно тщательно перемешать до растворения. Полученным раствором не поливают, а именно опрыскивают плоды.

Когда проводить обработку

Очень важно выбрать правильное время. Опрыскивание проводят, когда томаты ещё зелёные или только начинают краснеть. Лучше всего — в утренние часы.

Если на участке стоит дождливая погода, обработку стоит отложить до более сухого периода, иначе раствор быстро смоется, не успев подействовать.

Сколько раз обрабатывать

Для результата достаточно трёх опрыскиваний за сезон. Уже после такой минимальной обработки шансы получить сладкие, насыщенные вкусом томаты значительно повышаются.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

