Тепличная дипломатия: рассказываем, с кем перец дружит, а кого терпеть не может

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Перец — культура не из простых. Он чувствителен к перепадам температуры, требует особого ухода и не прощает ошибок. Но всё это не пугает дачников, мечтающих вырастить на своём участке ароматный, сладкий и по-настоящему домашний овощ.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Болгарский перец

Одним из лучших вариантов для выращивания перца считается теплица. Там легче создать стабильные условия — тепло, влажность и защита от сквозняков. Всё это крайне важно для роста и формирования плодов.

Но не только микроклимат влияет на урожай. Не менее важен ещё один фактор — соседство с другими растениями. Подобранные неудачно, они могут мешать росту перца, забирать у него свет или питательные вещества. А подходящие, наоборот, улучшат общее состояние грядки.

Хорошие соседи для перца

Баклажаны

Отличный вариант для посадки рядом. Эти культуры хорошо уживаются, не мешают друг другу и даже дополняют. Главное — выбирать низкорослые сорта баклажанов, чтобы они не затеняли перец. В таком тандеме урожай порадует.

Помидоры

Тоже допустимы как соседи, хоть и требуют немного другой поливной режим. Чтобы перцу было комфортно, нужно соблюдать расстояние между кустами и следить, чтобы томаты не загораживали ему солнце. Свет — важный союзник в борьбе за богатый урожай.

Остальные культуры стоит подбирать с учётом освещённости, влаги и агрессивности корневой системы. Перец предпочитает мирное соседство, где никто не мешает ему зреть в тепле и покое.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

