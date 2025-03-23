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Откройте для себя замиокулькас: как растение удачи может изменить ваш дом

2:01
Садоводство » Комнатные цветы

Замиокулькас, популярно известный как растение удачи, завоевывает популярность среди любителей комнатных растений благодаря своей неприхотливости и способности адаптироваться к различным условиям. Это суккулент, символизирующий процветание и изобилие, родом из Танзании, значительно украсит ваше пространство без необходимости постоянного ухода.

Замиокулькас
Фото: Own work by Daderot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Замиокулькас

Флорист Эдейни Карнейро подчеркивает важность выбора правильного места для первоначальной посадки. Рекомендуется использовать пластиковые горшки с достаточным количеством дренажных отверстий, чтобы избежать застоя воды. Для первого посева лучше подойдут горшки размером 11, в то время как для пересадок подойдут горшки размером 13 или 15. На дно горшка стоит положить глину или камни для хорошей дренажной системы.

Что касается ухода за растением, замиокулькас предпочитает места с хорошим освещением, но избегает прямого солнечного света. Полив рекомендуется проводить раз в 10 дней, в зависимости от времени года и температуры в помещении, чтобы предотвратить гниение корней. При надлежащем уходе растение может зацвести, хотя цветение бывает незаметным.

Важно также помнить о необходимости пересадки: когда растение заполняет пространство в горшке или листья желтеют, следует аккуратно вырезать старый горшок, чтобы минимизировать риск повреждения. Регулярная очистка листьев от пыли поможет сохранить здоровье замиокулькаса.

Однако стоит отметить, что замиокулькас содержит токсические кристаллы оксалата кальция и может вызывать раздражение при проглатывании. Поэтому крайне важно проявлять осторожность, особенно если в доме есть дети или домашние животные.

Заботясь о замиокулькасе, вы не только озелените свое пространство, но и привлечете удачу и процветание в свою жизнь.

Уточнения

Замиоку́лькас (лат. Zamiocúlcas) — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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