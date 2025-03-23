Когда сажать горох? Не дожидайтесь тепла — действует другая схема

Мечтаете угостить близких нежным свежим или домашним консервированным зелёным горошком? Тогда стоит немного помочь культуре на старте, чтобы получить результат, который вас по-настоящему порадует.
Чтобы ускорить развитие растений, замочите бобы перед посадкой в растворе с биогумусом. Это натуральное удобрение стимулирует прорастание, активизирует рост корней и даёт заметный стартовый толчок. Просто следуйте инструкции на упаковке — и всходы не заставят себя ждать.
Горох не из теплолюбивых культур. Он прекрасно чувствует себя при низких температурах. Поэтому нет смысла откладывать посев до по-настоящему тёплой погоды. Уже при среднесуточной температуре выше +7°C можно смело начинать посадки.
Такая ранняя высадка не только ускорит получение урожая, но и позволит избежать некоторых вредителей, которые появляются позже, в более тёплую погоду.
Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.