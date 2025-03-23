Когда сажать горох? Не дожидайтесь тепла — действует другая схема

Мечтаете угостить близких нежным свежим или домашним консервированным зелёным горошком? Тогда стоит немного помочь культуре на старте, чтобы получить результат, который вас по-настоящему порадует.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Горох

Быстрый рост и мощные корни: один секретный ингредиент

Чтобы ускорить развитие растений, замочите бобы перед посадкой в растворе с биогумусом. Это натуральное удобрение стимулирует прорастание, активизирует рост корней и даёт заметный стартовый толчок. Просто следуйте инструкции на упаковке — и всходы не заставят себя ждать.

Когда сеять: не ждите тепла

Горох не из теплолюбивых культур. Он прекрасно чувствует себя при низких температурах. Поэтому нет смысла откладывать посев до по-настоящему тёплой погоды. Уже при среднесуточной температуре выше +7°C можно смело начинать посадки.

Такая ранняя высадка не только ускорит получение урожая, но и позволит избежать некоторых вредителей, которые появляются позже, в более тёплую погоду.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

