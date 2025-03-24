Эти бабочки уничтожают цветы и плоды яблони — но есть простой способ защиты

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кажется, что яблоня — неприхотливое дерево. Посадил, полил, и к осени собирай плоды. Но не всё так просто: у культурных растений есть враги. И если вовремя не принять меры, про ароматные яблоки можно забыть. Особенно опасны четыре вида насекомых. Рассказываем, кто эти "незваные гости" и как с ними бороться.

Фото: Designed by Freepik by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветущий сад

1. Тля — мелкая, да удаленькая

Её можно встретить буквально везде: на клумбах, в огороде и, конечно, на яблонях. Несмотря на миниатюрные размеры, тля высасывает соки из молодых побегов и почек.

Как распознать:

Листья начинают скручиваться, затем засыхают и опадают. А на плодах могут появиться красноватые пятна.

Как бороться:

Разведите 4 столовые ложки пищевой соды в 5 литрах воды и опрыскивайте дерево раз в 10-14 дней до исчезновения вредителя.

2. Яблоневая плодожорка — коварная гусеница

Эта личинка бабочки может уничтожить до трёх плодов за сезон. Бабочка откладывает до 200 яиц, а гусеницы точат яблоки изнутри.

Как распознать:

Появляется паутинка, плоды начинают загнивать и осыпаться с дерева.

Как бороться:

Установите ловушки с сахарным сиропом и разместите рядом фонарик. Бабочки активны в сумерках и хорошо реагируют на свет.

3. Медяница — липкий налёт и засохшие цветы

Это бабочка, питающаяся соком растения. После неё на листьях и цветках остаётся белёсый налёт, почки не раскрываются, а соцветия засыхают.

Как бороться:

Раз в неделю опрыскивайте дерево насыщенным розовым раствором марганцовки.

4. Листовёртка — "партизан" в листве

Эта гусеница поедает листья, оставляя одни прожилки, а иногда переходит и на плоды.

Как бороться:

Сварите отвар из 1 кг сухой полыни на 2 литрах воды (20-25 минут). Разбавьте до 10 л и добавьте 40 г жидкого мыла. Обрабатывайте 2-3 раза в месяц.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

