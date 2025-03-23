Распылите это на кусты — и клещи сбегут с участка сами

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Знаете ли вы, что клещи могут подстерегать вас не только в лесу, но и прямо на даче? Эти крошечные паразиты переносят опасные заболевания, включая энцефалит и боррелиоз. Их излюбленные места — высокая трава, заросли кустарника и залежи дров. Но есть простые способы защитить свой участок и не дать клещам ни единого шанса.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сад, огород, грядка

Начните с порядка: укрощаем заросли

Клещи обожают хаос: непричесанный газон, сорняки, густые кусты. Устранив эти укрытия, вы лишите их комфортной среды обитания. Стригите траву, подрезайте кустарники и убирайте сорняки — чем аккуратнее участок, тем меньше клещей.

Натуральная защита: запахи, которые клещи не выносят

Репелленты — ваше главное оружие. В магазине их полно, но можно сделать и дома. Эфирные масла (например, лаванды, розмарина, гвоздики), уксус, дрожжи — всё это поможет создать натуральную смесь, которая отпугнёт вредителей. Распыляйте её на растительность раз в 2-3 недели.

Природные союзники: кто охотится на клещей

Птицы, ящерицы, лягушки и ежи — настоящие герои в борьбе с клещами. Хотите, чтобы они поселились у вас? Развесьте кормушки, поставьте поилки и сделайте укрытия. Эти маленькие помощники не только милы, но и полезны.

Живой барьер: растения против паразитов

Некоторые растения действуют как натуральный щит. Чеснок, лук, мята, лаванда, розмарин и гвоздика своим ароматом отпугивают клещей. Высаживайте их по краям участка и вдоль тропинок — красиво и полезно!

Защита по периметру: создаём границу

Если участок граничит с лесом или дикой территорией, стоит задуматься об ограждении. Широкая полоса из щебня, опилок или песка не даст клещам и их "транспортным средствам" — мышам, белкам или лисам — пробраться внутрь.

Не забывайте и о себе

Даже на обработанном участке остаётся риск. Надевайте закрытую одежду, используйте индивидуальные репелленты и проверяйте тело после прогулок на природе.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.

