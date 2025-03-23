Как ускорить редис и вырастить крупные корнеплоды — 4 хитрых добавки

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Редис — одна из самых скороспелых культур, но даже его можно вырастить ещё быстрее, если знать несколько хитростей. Первый урожай получится собрать на неделю раньше, если подготовить бороздки особым способом.

Фото: Radish Редис

Щепотка пищевой соды — вот с чего стоит начать. Добавьте по чуть-чуть на каждый метр — сода снижает кислотность почвы и помогает справиться с главной бедой редиса — крестоцветной блошкой.

Второй шаг — речной песок. Смешайте с землёй 1:1 и засыпьте в бороздки. Благодаря песку почва становится более рыхлой, а корнеплоды — ровными и крупными, без деформаций.

Третий элемент — мочевина. Всего 1 ч. л. на метр борозды даст растениям нужную дозу азота для быстрого роста ботвы. Главное — не переборщить: переизбыток приведёт к мелким корнеплодам.

Марганцовка — четвёртый секрет. Растворите 1 г на 10 л воды и пролейте бороздки за час до посадки. Это дезинфицирует почву и предотвратит гниение семян.

Посев и уход: важные нюансы

Сейте редис, когда почва прогреется до +8 °C.

Глубина заделки — не более 1,5 см, иначе корнеплод станет жёстким и волокнистым.

После посева укройте грядку агроволокном — оно сохранит тепло и влагу.

Полив — каждые 2 дня, без переувлажнения.

После появления первых листьев — обязательно проредите: оставляйте по 5 см между всходами.

Чтобы редис не ушёл в стрелку, выбирайте сорта с округлыми корнеплодами — "Жара", "Французский завтрак". Длинные, вроде "Ледяной сосульки", чаще выбрасывают стрелку.

Не сажайте редис после редьки или капусты — у них одни и те же вредители. Идеальные предшественники — лук и чеснок.

Уточнения

Реди́с - однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

