Как ускорить редис и вырастить крупные корнеплоды — 4 хитрых добавки

Редис — одна из самых скороспелых культур, но даже его можно вырастить ещё быстрее, если знать несколько хитростей. Первый урожай получится собрать на неделю раньше, если подготовить бороздки особым способом.
Щепотка пищевой соды — вот с чего стоит начать. Добавьте по чуть-чуть на каждый метр — сода снижает кислотность почвы и помогает справиться с главной бедой редиса — крестоцветной блошкой.
Второй шаг — речной песок. Смешайте с землёй 1:1 и засыпьте в бороздки. Благодаря песку почва становится более рыхлой, а корнеплоды — ровными и крупными, без деформаций.
Третий элемент — мочевина. Всего 1 ч. л. на метр борозды даст растениям нужную дозу азота для быстрого роста ботвы. Главное — не переборщить: переизбыток приведёт к мелким корнеплодам.
Марганцовка — четвёртый секрет. Растворите 1 г на 10 л воды и пролейте бороздки за час до посадки. Это дезинфицирует почву и предотвратит гниение семян.
Сейте редис, когда почва прогреется до +8 °C.
Глубина заделки — не более 1,5 см, иначе корнеплод станет жёстким и волокнистым.
После посева укройте грядку агроволокном — оно сохранит тепло и влагу.
Полив — каждые 2 дня, без переувлажнения.
После появления первых листьев — обязательно проредите: оставляйте по 5 см между всходами.
Чтобы редис не ушёл в стрелку, выбирайте сорта с округлыми корнеплодами — "Жара", "Французский завтрак". Длинные, вроде "Ледяной сосульки", чаще выбрасывают стрелку.
Не сажайте редис после редьки или капусты — у них одни и те же вредители. Идеальные предшественники — лук и чеснок.
Реди́с - однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.
Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.