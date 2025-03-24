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Сырой участок — не беда: эти растения его преобразят

1:42
Садоводство

Сырой участок на даче — для кого-то головная боль, а для знающего садовода — повод для эксперимента. Главное — подобрать подходящие культуры, которые не просто выживут во влажной почве, а заиграют на ней всей своей красотой.

Парк
Фото: Designed by Freepik by 4045, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парк

Одно из таких растений — калужница болотная. Яркие золотистые цветки будто маленькие солнца, которые охотно распускаются вблизи воды. Это многолетник, не требующий особого ухода, но способный полностью преобразить заболоченное место.

Рядом отлично смотрится бузульник. Его крупные листья и вытянутые соцветия-свечи напоминают тропики — особенно эффектно он выглядит в полутени.

Если нужен и цвет, и польза — стоит посадить дербенник иволистный, известный как плакун-трава. Помимо декоративных розовых метелок, растение славится способностью впитывать лишнюю влагу и улучшать структуру грунта.

Для акцентов в воде идеально подойдёт понтедерия — её голубые соцветия красиво возвышаются прямо над мелководьем, создавая атмосферу у пруда.

Вербейник монетчатый — отличный выбор для создания зелёного ковра. Его стелющиеся побеги с жёлтыми цветками стремительно заполняют влажную почву и придают ей ухоженный вид.

Для вертикального оформления стоит использовать роджерсию. Её резная листва и мягкие пушистые соцветия вносят в ландшафт садовую "архитектуру" и эффект лёгкой дикости.

В итоге даже участок с постоянно влажной землёй может стать изюминкой сада — главное, выбрать растения, которым он "по душе".

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения. Нередко к растениям относят также все водоросли или некоторые их группы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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