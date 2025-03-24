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Горох: посади и забудь — как вырастить урожай без особых усилий

Садоводство

Горох — это не только вкусная, но и полезная культура, которую можно легко выращивать на своём участке. Чтобы получить хороший урожай, важно следовать нескольким простым, но ключевым рекомендациям. Подготовка, правильная посадка и уход — все эти этапы помогают создать оптимальные условия для роста и развития растения.

Горох
Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Перцев, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Горох

Выбор сорта гороха

Перед тем как посадить горох, важно выбрать подходящий сорт. Существует несколько видов:

  • Сахарный горох — сорт, который выращивают ради съедобных стручков. Он подходит для свежего потребления и консервирования.

  • Кормовой горох — используется как корм для животных.

  • Декоративный горох — обычно выращивается для украшения, а не для еды.

Важно учесть, что сроки посадки зависят от сорта, но в целом горох можно сажать с конца марта до начала мая, когда температура почвы прогреется до 5-10°C.

Подготовка почвы

Горох не требует особых условий для почвы, но для хорошего роста ему необходима легкая, хорошо дренированная земля, богатая органическими веществами. Рекомендуется внести в почву компост или перегной. Почва должна быть рыхлой, с нейтральной кислотностью. Чтобы улучшить структуру грунта, добавьте перемешанный с золой компост.

Не забывайте, что горох любит солнечные участки, поэтому выбирайте место, где растения будут получать достаточное количество света.

Как сажать горох: шаг за шагом

  1. Готовим грядки: перед посадкой сделайте бороздки глубиной 5-7 см и шириной 15-20 см на расстоянии 50-60 см друг от друга. В бороздки внесите компост, перемешанный с золой, а затем присыпьте землей.

  2. Посадка семян: Семена можно замочить на 6-18 часов перед посадкой. Это ускорит их прорастание. Семена следует сажать на глубину 5-7 см, а между ними оставлять 5-10 см.

  3. Полив: После посадки важно полить участок, чтобы обеспечить хорошее увлажнение почвы.

Уход за горохом: как добиться высокого урожая

  1. Полив: Горох нуждается в регулярном поливе, особенно в жаркие периоды, но будьте осторожны с переувлажнением, так как это может привести к гниению корней.

  2. Прополка: Регулярно убирайте сорняки, чтобы растения не конкурировали за питательные вещества.

  3. Установка опор: Для вьющихся сортов установите опоры, чтобы растения могли подниматься и получать больше света.

Подкормка гороха

Горох не требует слишком частых подкормок. Однако, если почва бедная, можно использовать комплексные удобрения с фосфором и калием. Избыток азота может стимулировать рост листвы вместо плодов, поэтому избегайте его излишка.

Сбор урожая

Горох готов к сбору, когда стручки наполняются, но еще не начинают пересыхать. Это обычно происходит через 60-90 дней после посадки, в зависимости от сорта. Убирайте горох в сухую погоду, чтобы избежать повреждений и сохранить урожай.

Полезные советы по посадке и уходу за горохом

  1. Выбор места: Горох предпочитает солнечные участки, но и в полутени он будет расти. Главное, чтобы не было слишком жарко.

  2. Севооборот: Не сажайте горох на одном месте из года в год, чтобы избежать истощения почвы.

  3. Неприятные соседи: Горох не очень любит соседство с луком, чесноком и картошкой, поэтому выбирайте места, где эти культуры не растут рядом.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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