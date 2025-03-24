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Пасынкование помидоров: ключ к здоровым растениям и большому урожаю

4:23
Садоводство

Пасынкование помидоров — это одна из ключевых процедур, обеспечивающих правильное развитие растений и высокую урожайность. Особенно важна эта операция в теплицах, где помидоры часто подвержены избыточному росту зелени. Регулярное удаление боковых побегов позволяет растению сосредоточиться на формировании плодов, что в конечном итоге способствует более богатому урожаю.

Томаты на грядке
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томаты на грядке

Когда и как начинать пасынкование

Процедуру пасынкования рекомендуется начинать, когда на растении сформируется первая цветочная кисть, что происходит обычно в начале вегетационного периода. Это тот момент, когда боковые побеги (пасынки) начинают активно расти, и их необходимо удалить, чтобы избежать лишнего расхода питательных веществ.

Как определить, какие побеги нужно удалять

Пасынки — это побеги, которые появляются в пазухах листьев. Как только они достигают длины 3-5 см, их нужно удалить. Удаление более крупных побегов может вызвать стресс у растения и негативно повлиять на его развитие.

Инструменты и техника пасынкования

Для того чтобы процедура была выполнена правильно и не навредила растению, важно использовать острые и чистые инструменты. Рекомендуется срезать пасынки, оставляя небольшой пенёк. Это минимизирует риск заражения и повреждения ткани растения.

Если вы предпочитаете выщипывать пасынки вручную, будьте осторожны, чтобы не повредить стебель. Делайте это аккуратно, придерживая побег двумя пальцами и не вырывая его в сторону стебля.

Частота пасынкования и его влияние на урожай

После того как вы удалили начальные пасынки, продолжайте следить за растением и проводите пасынкование регулярно, примерно раз в неделю. Это поможет растению направить свои силы на образование плодов, а не на развитие зелени. Важно помнить, что разные сорта помидоров требуют разных методов ухода, и количество пасынков для удаления может варьироваться в зависимости от сорта.

Особенности пасынкования в зависимости от сорта

Некоторые сорта помидоров требуют более тщательного пасынкования. Например, индетерминантные (неограниченно растущие) помидоры обычно формируют второй стебель под первой цветочной кистью. В таком случае необходимо оставить один из пасынков, чтобы он стал вторым стеблем растения. Это повышает урожайность, но требует более внимательного ухода.

Сорт, называемый детерминантным, сам завершает рост после формирования нескольких кистей, и их не нужно пасынковать слишком часто.

Как правильно формировать томаты в два стебля

Формирование томатов в два стебля — это популярная практика среди садоводов. Для этого оставляют один сильный пасынок под первой цветочной кистью, который будет расти параллельно главному стеблю. Этот метод помогает растению выглядеть более крепким и устойчивым, а также способствует улучшению урожайности.

Советы по уходу за помидорами в теплице

  • Перед процедурой не поливайте растения. Это предотвратит возможность повреждения корневой системы при выполнении процедуры.

  • Не подкармливайте растения сразу после пасынкования. Это поможет избежать стресса у растения.

  • Следите за количеством цветочных кистей. Если их слишком много (более 10), растению будет сложно обеспечить все плоды достаточным количеством питательных веществ, и нужно будет удалить некоторые кисти.

Пасынкование в теплице: пошаговая инструкция

  1. Осмотрите растения. После того как сформируется первая цветочная кисть, внимательно осмотрите кусты и найдите боковые побеги.

  2. Удалите пасынки. Срезайте их аккуратно острым ножом или выщипывайте руками. Оставьте небольшой пенёк.

  3. Следите за регулярностью. Пасынкуйте растения каждые 7-10 дней, чтобы они не наращивали лишнюю зелень.

  4. Реагируйте на изменения. Если растение начинает расти слишком быстро или уходит в лишнюю зелень, ускорьте процедуру пасынкования.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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