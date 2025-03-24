Белокрылка на фасоли — как справиться с этим врагом и не потерять урожай

4:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фасоль — это не только вкусный и полезный продукт, но и подверженный атакам множества вредителей, которые могут значительно снизить урожайность. Среди них выделяются фасолевая зерновка, щетинистый клубеньковый долгоносик и белокрылка. Эти насекомые наносят ущерб как растениям, так и собранным семенам, что делает борьбу с ними крайне важной для сохранения урожая.

Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фасоль

Фасолевая зерновка: маленький вредитель с большими последствиями

Фасолевая зерновка — один из самых опасных вредителей фасоли. Самки этого насекомого откладывают яйца на стручки фасоли, и когда личинки вылупляются, они проникают внутрь семян, повреждая их. Это не только снижает качество урожая, но и делает семена непригодными для хранения и следующего посева.

Как бороться с фасолевой зерновкой:

Обработка семян перед посадкой: обработайте семена фунгицидами или инсектицидами, чтобы убить личинок и яйца, которые могут быть на поверхности.

Севооборот: не сажайте фасоль на одном месте из года в год.

Хранение семян: храните собранные семена в сухом и прохладном месте, чтобы предотвратить развитие личинок.

Щетинистый клубеньковый долгоносик: уничтожаем корневую систему

Этот вредитель повреждает корни фасоли, что приводит к ослаблению растений и снижению их устойчивости к болезням. Щетинистый клубеньковый долгоносик — это настоящий кошмар для корневой системы, ведь он поедает её, мешая нормальному росту растений.

Как предотвратить поражение щетинистым долгоносиком:

Глубокая перекопка почвы осенью: это поможет избавиться от зимующих личинок.

Уничтожение растительных остатков: уничтожьте остатки растений, которые могут служить укрытием для вредителей.

Использование инсектицидов: обработка участка инсектицидами, такими как метафокс или децис, поможет уменьшить численность вредителя.

Белокрылка: маленькое насекомое с большими проблемами

Белокрылка — это маленькое насекомое, которое питается соками фасоли, ослабляя растения и распространяя вирусные заболевания. Снижение жизнеспособности растений под воздействием белокрылки может быть значительным, особенно если вредитель остаётся незамеченным.

Как бороться с белокрылкой:

Ловушки: развешивайте специальные клеевые ловушки для белокрылки, которые помогут снизить её численность.

Мыльный раствор: обработка растений мыльным раствором может помочь избавиться от насекомых.

Биологические препараты: используйте энтомофагов (хищных насекомых), которые помогают контролировать популяцию белокрылки.

Профилактика: как избежать проблем с вредителями фасоли

Ключевым моментом в защите фасоли от вредителей является профилактика. Чтобы предотвратить заражение, следуйте этим рекомендациям:

Регулярно удаляйте сорняки: они могут служить укрытием для вредителей.

Используйте здоровый посадочный материал: покупайте только проверенные сорта фасоли.

Соблюдайте агротехнику: севооборот и правильный уход за растениями снижают риски поражения.

Как защитить фасоль от вредителей: лучшие инсектициды и народные средства

Для борьбы с вредителями фасоли используйте инсектициды. Они играют ключевую роль в предотвращении заражения и помогают сохранить здоровье ваших растений.

Лучшие инсектициды для фасоли:

Децис

Димефокс

Метафокс

Фосорган

Народные средства:

Настойка полыни и тысячелистника: из горсти высушенной травы этих растений готовится отвар, который кипятят, охлаждают и настаивают. Используйте его для обработки растений до начала цветения.

Раствор хозяйственного мыла — отличное средство для защиты растений от вредителей.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

