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Он растёт, где хочет: как избавиться от клёна, пока он не завоевал весь участок

2:24
Садоводство

Клён, особенно ясенелистный, может стать настоящей головной болью для садоводов. Он стремительно разрастается, даёт обильную поросль, прорастает из семян и отличается агрессивной корневой системой. В некоторых регионах его даже называют "зелёным захватчиком" за способность вытеснять другие растения и нарушать экосистему. Но с ним можно справиться — и вот как.

Клен
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клен

1. Механическое удаление: спилил и забыл

Если клён молодой, его можно просто выдернуть с корнем. Главное — не оставлять корневую систему. Взрослые деревья потребуют больше усилий:

  • Спилите дерево, оставив пенёк 20-30 см.

  • По возможности удалите крупные корни.

  • Регулярно вырезайте появляющуюся поросль — иначе клён "вернётся".

2. Химическая атака: глифосат в бой

Чтобы предотвратить появление новых побегов, используйте гербициды на основе глифосата — например, "Раундап" или "Торнадо".

  • Просверлите в пне несколько отверстий глубиной 10-15 см.

  • Засыпьте в них гранулы карбамида или залейте раствор гербицида.

  • Закройте отверстия воском или землёй, чтобы препарат подействовал.

Лучше всего проводить обработку в сухую погоду сразу после спила.

3. Борьба с порослью: настойчивость — ваше оружие

Даже после химической обработки корней клён может продолжить отращивать поросль. Она тянет питание из остатков корней, и если её не контролировать — дерево "оживёт".

  • Срезайте побеги под корень сразу после появления.

  • Обрабатывайте срезы гербицидом или концентратом соли с уксусом.

  • Повторяйте до полного исчезновения.

4. Профилактика: не давайте шанса вернуться

  • Весной и осенью собирайте семена клёна до их прорастания.

  • Проверяйте участок на наличие молодых всходов.

  • Удаляйте их сразу, пока корни не ушли вглубь.

Чем раньше вы отреагируете, тем меньше усилий потребуется.

Чем опасен клён

  • Выделяет вещества, угнетающие рост других растений.

  • Его пыльца может вызывать сильную аллергию.

  • Даже после удаления даёт обильную поросль.

Уточнения

Клён (лат. Ácer) — род древесных растений семейства Сапиндовые (Sapindaceae), ранее помещался в семейство Клёновые (Aceraceae), которое ныне рассматривается в ранге трибы Клёновые (Acereae) в составе подсемейства Конскокаштановые (Hippocastanoideae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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