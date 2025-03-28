Он растёт, где хочет: как избавиться от клёна, пока он не завоевал весь участок

2:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Клён, особенно ясенелистный, может стать настоящей головной болью для садоводов. Он стремительно разрастается, даёт обильную поросль, прорастает из семян и отличается агрессивной корневой системой. В некоторых регионах его даже называют "зелёным захватчиком" за способность вытеснять другие растения и нарушать экосистему. Но с ним можно справиться — и вот как.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клен

1. Механическое удаление: спилил и забыл

Если клён молодой, его можно просто выдернуть с корнем. Главное — не оставлять корневую систему. Взрослые деревья потребуют больше усилий:

Спилите дерево, оставив пенёк 20-30 см.

По возможности удалите крупные корни.

Регулярно вырезайте появляющуюся поросль — иначе клён "вернётся".

2. Химическая атака: глифосат в бой

Чтобы предотвратить появление новых побегов, используйте гербициды на основе глифосата — например, "Раундап" или "Торнадо".

Просверлите в пне несколько отверстий глубиной 10-15 см.

Засыпьте в них гранулы карбамида или залейте раствор гербицида.

Закройте отверстия воском или землёй, чтобы препарат подействовал.

Лучше всего проводить обработку в сухую погоду сразу после спила.

3. Борьба с порослью: настойчивость — ваше оружие

Даже после химической обработки корней клён может продолжить отращивать поросль. Она тянет питание из остатков корней, и если её не контролировать — дерево "оживёт".

Срезайте побеги под корень сразу после появления.

Обрабатывайте срезы гербицидом или концентратом соли с уксусом.

Повторяйте до полного исчезновения.

4. Профилактика: не давайте шанса вернуться

Весной и осенью собирайте семена клёна до их прорастания.

Проверяйте участок на наличие молодых всходов.

Удаляйте их сразу, пока корни не ушли вглубь.

Чем раньше вы отреагируете, тем меньше усилий потребуется.

Чем опасен клён

Выделяет вещества, угнетающие рост других растений.

Его пыльца может вызывать сильную аллергию.

Даже после удаления даёт обильную поросль.

Уточнения

Клён (лат. Ácer) — род древесных растений семейства Сапиндовые (Sapindaceae), ранее помещался в семейство Клёновые (Aceraceae), которое ныне рассматривается в ранге трибы Клёновые (Acereae) в составе подсемейства Конскокаштановые (Hippocastanoideae).

