Как не ошибиться при посадке абрикоса: расстояние, почва и соседи — всё имеет значение

4:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Посадка абрикосов — это не только выбор хорошего саженца, но и грамотное планирование пространства на участке. Для того чтобы деревья росли здоровыми, а урожай был щедрым, важно соблюдать правильное расстояние между саженцами и рядами. В этой статье мы расскажем, как правильно посадить абрикосы, чтобы они чувствовали себя комфортно, а вы наслаждались обильным урожаем.

Фото: ru.wikipedia.org by Victor Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дерево абрикоса

Какое расстояние выбрать при посадке абрикосов

Основной принцип — дать деревьям достаточно пространства для роста и развития, чтобы они не конкурировали за питательные вещества и влагу. Рекомендуемое расстояние между саженцами абрикосов составляет от 3 до 5 метров. Это позволяет деревьям иметь достаточно воздуха, солнечного света и не затенять друг друга.

Для высокорослых сортов абрикосов расстояние должно быть в пределах 4,0-4,5 метров, а для низкорослых сортов достаточно 3,0-3,5 метров. Чем больше пространство между деревьями, тем меньше риска возникновения заболеваний и конкуренции за ресурсы.

Как правильно организовать посадку в ряд

Если вы планируете посадить абрикосы в ряд, то не забывайте, что расстояние между рядами должно быть не менее 4-5 метров. Это не только обеспечит удобный доступ для ухода за растениями и сбора урожая, но и позволит деревьям расти в комфортных условиях.

Планируя посадку, также стоит учитывать сорт абрикоса, так как разные сорта могут иметь разные потребности в пространстве. Для некоторых сортов достаточно меньшего расстояния, для других — больше. Лучше всего заранее уточнить требования сорта к пространству, чтобы растения чувствовали себя комфортно.

Учтите климатические условия и тип почвы

Кроме правильного расстояния, важно учитывать климатические условия вашего региона и тип почвы. На участках с тяжёлой или плохо дренированной почвой растениям нужно больше пространства для полноценного развития корней. В таких случаях желательно увеличить расстояние между саженцами и рядами.

Совет: перед посадкой абрикосов проведите анализ почвы, чтобы обеспечить деревьям максимально подходящие условия для роста.

Какие соседи не подойдут для абрикоса

Абрикос не любит соседей, особенно такие растения, как сливы, вишни, персики, яблони и груши, так как они могут пострадать от аллелопатии. Это явление, при котором растения выделяют вещества, которые негативно воздействуют на соседей. Поэтому для успешного роста абрикоса его лучше высаживать на участке подальше от других плодовых деревьев.

Как подготовить посадочную яму для абрикоса

Перед посадкой абрикоса важно подготовить посадочную яму. Размеры ямы должны быть 70 см на 70 см, с глубиной около 80 см. На дно ямы уложите дренаж из мелкого гравия (8-10 см), чтобы избежать застоя воды. В качестве удобрения добавьте садовый компост, древесную золу, перегной и немного суперфосфата.

Важный момент: для лучшей фиксации саженца в центре ямы установите посадочный кол длиной около 1,8 метра.

Рекомендации по посадке саженцев

Когда вы определитесь с расстоянием и подготовите посадочные ямы, не забудьте выбрать южную сторону участка для посадки. Это обеспечит растениям максимальное количество солнечного света. Если на участке растут разные деревья с высотой от 3 до 5 метров, то между ними должно быть расстояние 6-9 метров, чтобы деревья не затеняли друг друга.

Уточнения

Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного (лат. Prunus armeniaca Lin., Armeniaca vulgaris Lam.), но также и близкородственных ему видов из секции Armeniaca подрода Prunus (в России эту секцию принято считать отдельным родом): маньчжурского абрикоса (Prunus mandshurica), японского абрикоса (Prunus mume), сибирского абрикоса (Prunus sibirica), бриансонского абрикоса (Prunus brigantina) и т. д.

