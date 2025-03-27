От обрезка до цветущего куста за копейки: секреты, которые не пишут на упаковке семян гортензии

2:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Размножение гортензии черенками — один из самых простых и надёжных способов получить новые растения с теми же декоративными качествами, что и у "материнского" куста. Этот способ подойдёт как начинающим садоводам, так и тем, кто хочет быстро расширить свою цветущую коллекцию.

Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гортензия

Когда начинать черенкование

Лучшее время для черенкования — с конца весны до середины лета. Именно в этот период побеги гортензии остаются зелёными, ещё не одревесневшими, но уже достаточно крепкими. Важно поймать момент до начала активного цветения — тогда черенки укореняются быстрее и легче.

Как правильно срезать черенки

Выбирайте здоровые, однолетние побеги. Длина черенка должна быть около 10-15 см. Обязательно оставьте на нём 2-3 пары листьев. Верхние листья лучше укоротить наполовину — это уменьшит испарение влаги. Срез делайте косым, под углом, примерно в 1 см ниже узла. Нижние листья удалите полностью.

Совет: перед посадкой можно на 2-3 часа замочить черенки в растворе стимулятора корнеобразования — это увеличит шансы на укоренение.

Укоренение: в воде или в почве

В воде. Удобно, если под рукой нет готового субстрата. Поместите черенки в чистую воду, подальше от прямых солнечных лучей. Меняйте воду каждые 2-3 дня. Появление корней может занять от пары недель до месяца.

В почве. Более надёжный способ. Используйте лёгкий, рыхлый субстрат: торф, смешанный с перлитом или песком. Посадите черенок под углом 30-40°, чтобы корням было легче формироваться. Заглубляйте не более чем на 3-4 см, а сверху присыпьте тонким слоем песка.

Создаём парник: главное — влажность

После посадки черенки нужно накрыть стеклянной банкой или прозрачным пакетом. Это создаст эффект мини-теплицы и поможет сохранить необходимую влажность. Не забывайте ежедневно проветривать "парник", чтобы избежать плесени и загнивания.

Важно: поливайте аккуратно, не заливая. Почва должна быть постоянно слегка влажной, но не мокрой.

Когда ждать результат

Через 3-6 недель (в зависимости от сорта, погоды и ухода) у черенков начнут появляться молодые листья — это верный признак того, что корни сформировались. Тогда можно постепенно приучать растение к открытому воздуху, убирая укрытие на пару часов в день. Позже — пересадить в горшки или сразу в сад.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

