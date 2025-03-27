От обрезка до цветущего куста за копейки: секреты, которые не пишут на упаковке семян гортензии

Размножение гортензии черенками — один из самых простых и надёжных способов получить новые растения с теми же декоративными качествами, что и у "материнского" куста. Этот способ подойдёт как начинающим садоводам, так и тем, кто хочет быстро расширить свою цветущую коллекцию.
Лучшее время для черенкования — с конца весны до середины лета. Именно в этот период побеги гортензии остаются зелёными, ещё не одревесневшими, но уже достаточно крепкими. Важно поймать момент до начала активного цветения — тогда черенки укореняются быстрее и легче.
Выбирайте здоровые, однолетние побеги. Длина черенка должна быть около 10-15 см. Обязательно оставьте на нём 2-3 пары листьев. Верхние листья лучше укоротить наполовину — это уменьшит испарение влаги. Срез делайте косым, под углом, примерно в 1 см ниже узла. Нижние листья удалите полностью.
В воде. Удобно, если под рукой нет готового субстрата. Поместите черенки в чистую воду, подальше от прямых солнечных лучей. Меняйте воду каждые 2-3 дня. Появление корней может занять от пары недель до месяца.
В почве. Более надёжный способ. Используйте лёгкий, рыхлый субстрат: торф, смешанный с перлитом или песком. Посадите черенок под углом 30-40°, чтобы корням было легче формироваться. Заглубляйте не более чем на 3-4 см, а сверху присыпьте тонким слоем песка.
После посадки черенки нужно накрыть стеклянной банкой или прозрачным пакетом. Это создаст эффект мини-теплицы и поможет сохранить необходимую влажность. Не забывайте ежедневно проветривать "парник", чтобы избежать плесени и загнивания.
Через 3-6 недель (в зависимости от сорта, погоды и ухода) у черенков начнут появляться молодые листья — это верный признак того, что корни сформировались. Тогда можно постепенно приучать растение к открытому воздуху, убирая укрытие на пару часов в день. Позже — пересадить в горшки или сразу в сад.
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.
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